《開心鬼放暑假》限定放映告別星影匯 阮大勇40年後重畫電影海報 (13:20)

經典喜劇《開心鬼》系列第二集《開心鬼放暑假》於1985年上映時大受歡迎，不但捧紅「開心少女組」，更成為當年票房頭十位。電影明年邁向40周年，監製及主演的黃百鳴在九展星影匯戲院交還及拆卸前的最後一晚，舉行了《開心放暑假》限定一場特別放映，廣邀戲中當年演員以及好友在欣賞，順道告別該戲院。

上周六（6月29日）在星影匯舉行限定一場放映《開心鬼放暑假》，出席者包括黃百鳴﹑高志森，以及當年的「開心少女組」其中兩位成員袁潔瑩和傅明憲，以及其他演員包括黃錦燊和陳曼娜等出席，而第一集有份演出的李麗珍也出席支持。戲院門口擺放多張當年在戲院展示的劇照，以及當年報紙全版廣告和有著名海報大師阮大勇老師，親自為這次放映而重新繪畫的《開心鬼放暑假》海報！

阮老師拍片祝賀：「很高興能為黃百鳴先生在40年後，再一次繪畫《開心鬼放暑假》電影海報，這次海報構思是黃老闆和角色人物一起高興地走在紅地氈上，碎紙繽紛落下，有一種很歡樂的氣氛！希望40年後，大家再看到這個海報也會感受到喜樂！」

黃百鳴表示《開心鬼放暑假》是他整個系列最喜歡的一集：「好開心，很多人曾問我《開心鬼》系列最喜歡哪一集，問心其實我最喜歡第二集，今次亦有一個特殊意義，就是九龍灣星影匯即將要歸還同埋要拆卸，這是戲院最後一晚，所以有懷念感覺，再看一套開心的電影，都應該是很好告別。」

袁潔瑩和傅明憲亦特意出席，《開心鬼放暑假》是2人入行處女作，再從看這部作品，袁潔瑩開心說：「因為呢這部戲令到很多觀眾認識我，當年我還是學生正在讀書，因為黃先生在街上發掘我，才成為演員，差不多40年了，我和黃生的友情依然沒變！」

被問到最近生活如何，袁潔瑩表示最近生活平靜：「以前生活太忙，現在就多了時間見朋友和做運動。」被問到會否有戲癮復出拍戲？袁潔瑩笑說很難變回「開心少女組」：「有戲癮都很難拍得返『開心少女組』。」

傅明憲則笑言感唏噓：「眨眼又過了這麼多年，我之前都有翻看過，每一次看的滋味都不一樣，每次與大家見面的感覺都好開心，覺得永遠都是認識多年已久朋友的感覺最真。」

李麗珍這一集雖然沒有演出，但也特意捧場，她說：「雖然當年《開心過放暑假》我沒有拍，因為當年我同時正拍另一部電影，但我那時候有去片場探班。當年有很多開心回憶，在這間公司拍的電影都好開心。」

（即時娛樂）