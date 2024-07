陳卓賢演唱會前出新歌 望觀眾不帶前設 以最放鬆心情睇騷 (14:54)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今天(3日)推出由他本人作曲、陳詠謙填詞的新歌《以孤獨命名》,歌如其名描寫孤獨的感覺,形容一對情侶對彼此沒有了耐性、真心,兩個個體的孤獨,令人聯想到他過去的一系列虐心情歌。

Ian說︰「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情,由陌生到一眼就認定想同對方發展嘅感覺;第二章《Thank You Postman》 大家身在異地,但依然有同一顆心去維持好呢段關係;嚟到第三章關係開始出現問題,由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」過去Ian創作時,慣用鋼琴創作一些偏向抒情或帶點哀傷的歌,但今次《以孤獨命名》就選用了結他,以有忠於原有demo孤獨感覺。為延續《Lost at first sight》及《Thank You Postman》 的愛情故事,Ian繼續邀請了許恩怡(Natalie)在MV中飾演其女友,MV內容講述情侶分手後重遊舊地,尋找過去二人足跡和甜蜜時光。

演唱會舉行在即,連月閉關的Ian正與創作團隊作最後準備,他說:「演唱會籌備至今進展順利,唯一係原來過得好快,眨吓眼得番2、3個禮拜就係,希望大家都會好好享受今次演唱會,好好去感受一吓我哋整個團隊為大家帶嚟嘅演唱會。」Ian希望觀眾不帶任何前設,用最放鬆的心情入場欣賞,以活在當下的態度去感受演唱會每一個時刻。

