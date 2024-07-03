票房半年結 港產片成績比非香港電影優勝 《城寨》破《毒舌》入場人次 (18:07)

《飯戲攻心2》﹑《盜月者》﹑《12怪盜》及《臨時劫案》的票房均破2000萬港元。（資料圖片）

《九龍城寨之圍城》已打破去年《毒舌大狀》的入場人次冠軍紀錄，成為有紀錄以來，香港電影最高人次紀錄。（劇照/資料圖片）

2024年剛過了一半，香港票房有限公司昨天（2日）公布電影票房「半年結」，今年上半年度（2024年1月1日至6月30日），香港首輪上映的電影總數為143部，香港電影佔22部，非香港電影則有121部，中西票房總收入為$640,062,694，與去年同期收入 $771,861,137 比較，票房下跌約17.08%。

值得一提是香港電影屢創佳績，《九龍城寨之圍城》已打破去年《毒舌大狀》的入

場人次冠軍紀錄，成為有紀錄以來，香港電影最高人次紀錄，入場人次高達1,598,674人（截至6月30日），亦成為有記錄以來，中西片入場人次第2名，有望再創新高。

2024上半年五大最高票房香港電影包括：《九龍城寨之圍城》﹑《飯戲攻心2》﹑《盜月者》﹑《12怪盜》及《臨時劫案》；至於2024上半年五大最高票房非香港電影包括：《沙丘瀚戰：第二章》﹑《哥斯拉 x 金剛：新帝國》﹑《劇場版 Spy x Family Code：White》﹑《功夫熊貓4》及《猿人爭霸戰：猩凶帝國》。

上半年整體表現而言，港產片比非香港電影表現優勝，就算不計《九龍城寨之圍城》，另外4部港產片電影票房均破2000萬，反觀西片僅《沙丘》及《哥斯拉》破2000萬票房。

（即時娛樂）