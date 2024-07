58歲陳雅倫向舊愛黃尚偉示愛 公開2人24年前分手原因 (13:00)

next

現年58歲的1990年代性感女星陳雅倫早年與音樂人黃尚偉相戀11年,惟最後分手收場,黃尚偉2002年跟圈外女友Angela結婚。兩人分開了24年,陳雅倫昨天(3日)突然在社交平台公開表示仍然忘不了對方。她由昨天開始至今,已在Ig發了2則帖文、3個Reels及2個限時動態,全部均是黃尚偉1994年寫給她的歌曲《蜜糖兒》MV及他們的舊合照。陳雅倫說︰「人生能擁有一段刻骨銘心的愛情,大家愛過、痛過、真愛過... 其實已經很好!有多少人一生連真愛是什麼都不知道!這段11年的愛情,實在經歷太多太多考驗和年少衝動、任性... 今年是我們分手第24年了,一直以為自己可以放下你,但原來我做不到!#黃尚偉 #conradwong #陳雅倫ellen」

陳雅倫今早又表示︰「《蜜糖兒》是96年發行在我第二張專輯其中在情人節時的主打歌,意境非常浪漫,當時TVB勁歌金曲也替我拍下電影感凄美MV。《蜜糖兒》是我坐在黃尚偉身旁,他邊彈著琴鍵邊問我:『是要這樣的感覺嗎?』因為我一直很喜歡外國女歌手Vanessa Williams 的《Save the Best for Last》, 於是《蜜糖兒》便誕生了!加上小美無懈可擊絕美的歌詞,除了勁歌金曲,當時《蜜糖兒》一直是各大電台上榜歌曲!兩個人的愛情故事,當事人清楚便好,但有太多不良媒體無日無之惡意歪曲亂作文章為博閱讀量,真的很無耐!這份11年的愛情,實在經歷太多太多考驗和年少衝動、任性... 但凡沒結果的愛情才是最令人依戀!」

陳雅倫續說︰「在我事業高峰花樣年華認識你,我們便走在一起11年,因為我從小在單親家庭長大,你的出現剛好彌補了我內心崩缺了的一塊!但世事往往事與願違,在經歷你父母反對的11年後,我倦了!心淡了!我選擇離開了!但這並不表示我不愛你,我想放過自己,給自己人生有個新開始;你永遠是我一生最美的回憶!你陪伴我走過人生的高高低低,但最終我們還是分手!今年是我們分開第24年了,一直以為自己可以放下你,但原來我做不到!#黃尚偉 #黃尚偉音樂工作室 #陳雅倫 #陳雅倫ellen #conradwong #陳雅倫蜜糖兒」

陳雅倫當年與黃尚偉分手後,男方在2002年與設計師女友Angela結婚,陳雅倫未獲邀出席婚禮。陳雅倫當年曾表示仍愛黃尚偉,視他為親人,並會祝福一對新人。黃尚偉結婚當天,陳雅倫晚上被傳媒拍下與契姐毛玉萍在跑馬地蒲天光飲醉酒的樣子。回復單身的陳雅倫曾於2017年與吳彥祖表哥Martin宣布婚訊,惟公布喜訊後23天宣布分手。

(即時娛樂)