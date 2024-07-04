卓韻芝展開第二人生 跟前夫再見亦是朋友：是一世屋企人 (22:47)

阿芝不覺得自己是婚姻失敗者，與前夫再見亦是朋友。（資料圖片）

卓韻芝表示和一位女性朋友在冰島旅行途中，發生很多事情，令她有很多反思，很想跟大家分享。（劉永銳攝）

卓韻芝展開第二人生 跟前夫再見亦是朋友：是一世屋企人

卓韻芝相隔6年，將於7月19至21日在西九戲曲中心舉行Talk Show《芝姐災難大全》，阿芝表示多年沒開騷，除了疫情關係，更因一直未想到話題，直至與一位女性朋友在冰島旅行途中，發生很多事情，令她有很多反思，很想跟大家分享，又剛巧遇到合意的導演一齊合作。

阿芝形容今次冰島之旅為「小型人生」，她說：「事情太峰迴路轉，我利用寫作過程反思，愈寫愈發現很多問題，回想當時我的反應為何這樣及為何會有這種改變等，所以寫作需時，不可以經歷完一件事即寫，要過了若干年沉澱，然後才可以有一個比較成熟有層次的作品。」

有指阿芝透過這個騷，講述冰島之行後，決定與丈夫離婚的心路歷程，但阿芝否認將前夫梁子賢擺上舞台，表示決定離婚後，才獨自去旅行，在旅行途中反省人生，過程中有齊喜怒哀樂。

她承認當時想離開傷心地才去旅行，她說：「是逃跑，很多人都會出走，逃避原本的自己，口講想睇冰川、賞櫻等，實質想離開此刻的自己，我與一位嫁到北愛爾蘭多年女性朋友定下旅行目標，各自從不同地方出發，旅程中發現我們與另一半的相處截然不同，有很大反差。

在8天旅途中，每天都峰迴路轉，試過發生交通意外，撞死了一頭羊，車頭泵把毀爛，死過翻生，迫住自己去反思，突然覺得自己已到了人生下半場，餘下的人生還想做什麼呢？有什麼陋習想改變？（有什麼要改？）不要神經緊張、急躁，給自己壓力太太。我一向引以為榮在很短時間做很多東西，改時間安排，是我最大死穴。」

問到在旅途中，是否發覺與丈夫有很多不協調的地方，最終決定不去挽救這段婚姻？她說：「最大問題不在於婚姻本身，而是自己不夠輕鬆。要贏回自己人生，開心原來很重要，如果自己放輕鬆自在一點，身邊的人亦會變得舒服。現在會容許自己開心，所以會感覺到福氣，被幸福包圍。」

她不覺得自己是婚姻失敗者，與前夫再見亦是朋友，她說：「他住我附近，屋企有什麼小問題，都會找他幫手解決，他亦不會托手㬹。我們是一世的屋企人，做不成夫妻，大家仍可以互相扶持，我不是講風涼話，可能因為我們沒有共同擁有物業、公司、資產和小朋友要處理，每段婚面對不同問題，慶幸自己在這個案上，可以維持良好關係。（與前夫重新發展？）離婚律師費好貴。」

離婚後的阿芝展開第二人生，成立個人品牌「WEMAN」，主要辦身心健康活動，堅持實體互動，不要網上授課，說﹕「疫情令大家有心理陰影，例如大家習慣10點鐘返屋企，全部餐廳就關門，亦習慣在家中與朋友飲酒聊天，全部酒吧都無生意，小朋友又好慘，在疫情幾年成長期，習慣見人戴口罩，見到一半臉，現在除下口罩會有點害怕，是一種創傷後遺症，我覺得未完全解決，我堅持舉辦見面活動，LIVE仍然好珍貴，想一千人一齊笑、一齊感動。」

（即時娛樂）