學生因泳會級別未能參加錦標賽 方力申對泳總聲明震怒 (16:39)

方力申日前（3日）已就事件在社交網表態，坦言極有可能為了小朋友發展而割愛，讓他轉會到其他「合資格」泳會去參加錦標賽，讓他有一個公平競爭的機會。（方力申fb圖片）

方力申開辦的泳會其中一名9歲男學生本地賽事成績優異，已符合參與本地錦標賽資格，惟因所屬泳會級別不夠高，除非轉到更高級別的泳會，否則不能參加錦標賽。方力申早前為此接受傳媒訪問時，認為中國香港游泳總會轄下的所有泳會都應該獲得資源，並且都有參與比賽的權利。他表示開辦泳會是希望為香港培訓運動員，目前最希望可助男童爭取到參賽機會。

方力申事後在社交平台表示︰「據我所知，泳總入面有三種泳會，正式泳會，觀察泳會和競賽泳會。我和拍檔合辦泳會至今已有六年，一直以來都知道我們只是泳總屬下的『競賽泳會』，即是在總會內是沒有投票權及租用康文署泳線的權利。我一直以為我們『小泳會』只是不能分享資源，不能租用水線練習，但是土地（生）土長的運動員連比賽都不能參加，我真的震驚了，不止是我，是次事件，就連泳總的職員去年也不清楚規則，誤導我們的泳手是合資格報名分齡錦標賽，結果不獲批准參加比賽，耽誤了小朋友發展。我曾經去信泳總，希望我會泳手可以參加比賽，但其所得到的名次分數可不作計算。（泳會在錦標賽所得到的分數，會影響他們日後的資源分配）可惜不被接納並回覆我們：『貴會之意見將轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱。』 就此我亦致電查詢泳總會否在今年年底的分齡錦標賽報名截止前有答案，他們回覆：『不能保證。』競賽屬會泳手不能競賽，我認為這一條規則有違總會以普及和推動游泳，培育精英運動員的宗旨。現在時間無多，我會為了小朋友發展，我們極有可能要割愛，讓他轉會到其他『合資格』泳會去參加錦標賽，讓他有一個公平競爭的機會，遇強越強，爭取個人最佳成績。」

泳總日前（5日）發聲明強調過去兩年有競賽屬會順利晉升成為觀察屬會，因此不存在打壓任何一個屬會的說法。聲明同時指出參加錦標賽的屬會約有40多個，競爭激烈，為屬會爭取年度積分的重要環節，泳員的排名將直接影響觀察屬會及正式屬會的晉升機會。如開放讓所有34個競賽屬會參加錦標賽，將影響該會的屬會計分機制。

方力申今天（7日）在社交平台發文回應泳總聲明，直言看過聲明後感到震怒和失望。他說︰「有關因泳會級別而令我會泳手無緣參加錦標賽一事，前日當我看到泳總的聲明，特別是最後兩句：『本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。』我真的怒了。我曾經同時保持至少八項香港紀錄，其中兩項更保持了超過二十年才被打破；二千年代表香港參加悉尼奧運，亦分別在世界盃短池游泳賽北京站及香港站獲得銀牌及銅牌。六年前開辦香港游泳學校，推廣游泳運動，培育人才。我對推廣香港游泳發展，對外對內都是有貢獻的。我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」

方力申強調從未要求將其泳會由競賽屬會升級成觀察屬會，今年一月去信泳總時已表示致力於推廣游泳運動，讓更多年輕泳員有參加比賽的機會，因此認為能夠達標的泳手就該有參加錦標賽的權利。他續說︰「我在信內建議，『競賽屬會』之泳手在錦標賽中所得到的分數將不被計算，避免影響其他屬會的『資源分配』。游泳本應該是以成績作準則的運動，而不是以泳手所屬的泳會類別作準則，基於這個原因，我建議總會應該考慮一條『出路』給予這一類泳會的泳手。兩日後泳總回覆稱，將本會之意見轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱。我當時馬上向總會負責人了解『專責小組』能否在今年十一月舉行的錦標賽截止報名前得到答案，負責人梁小姐回答不能保證。我在去信泳總前及獲得回覆後，我都分別發過電話訊息給總會王會長，可惜都是已讀不回。請問這算是『正向互動溝通』嗎？我有嘗試過，但得不到回覆。之後我再向有關人士反映，可惜經過他與王會長交涉後，也無補於事。」

方力申表示從今年2月至6月尾有關事件的報道出街後，再沒有任何人聯絡他去跟進此事。他強調︰「對於小朋友發展，每一年都是很重要的，該泳手已經錯過年頭的錦標賽，就再也不能錯過年底的錦標賽。我熱愛游泳，衷心希望本港游泳運動發展得越來越蓬勃，預祝港隊在巴黎奧運會取得好成績。」

（即時娛樂）