18歲陳紫佟為前港姐母親圓夢 社企老闆程姜月受街坊鼓勵參選 (18:33)

倪樂琳感恩被封「城大校花」及被指跟李嘉欣相似，但希望憑自己的實力被大家記得。（大會提供）

《2024香港小姐競選》日前公布25位初步入圍佳麗名單。無綫今晚（7日）播出特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》，以「海外佳麗組」、「年輕/成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」介紹25位佳麗。

今屆初步入圍港姐，跟不少女藝人「撞樣」。節目組將其中4位佳麗歸類為「翻版撞樣組」，包括「城大李嘉欣」倪樂琳、「銀行界李施嬅」林瀾、「翻版蔡潔」程姜月和「河北黃婉佩」陳甜甜。倪樂琳（Ellyn）直認喜歡幕前工作，感恩被封「城大校花」及被指跟李嘉欣相似，但希望憑自己的實力被大家記得。她說︰「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」程姜月（Dolores）的才藝表演類似藝術體操加雜技，本身是社企老闆的她稱因獲街坊肯定及鼓勵才有勇氣參選港姐。

17歲的鄭芷瑤（Yoyo）及18歲的陳紫佟（Jessie），是年紀最小的兩位初步入圍佳麗。Yoyo是一名中五學生，她說︰「我雖然學歷同經驗都唔夠其他參賽者，但覺得自己嘅青春同活力可以感染更多人！」剛考完DSE的Jessie透露母親曾參選港姐，當年更晉身15強，後來因留學而沒參加決賽，她這次參選是為了彌補母親的遺憾。

今屆港姐除了高學歷，亦有不少專業人士。方思敏（Mandy）是一名時裝設計師，擁有自己的服裝品牌。她在節目中提議港姐除了泳裝和旗袍，也可穿型格的牛仔褲，甚至是束胸衣。李曼思（Adria）是一位城市規劃師，亦會花式溜冰。

（即時娛樂）