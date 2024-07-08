巴絲Let's go歐｜193偕胞妹遊葡萄牙 兩兄妹化妝互動超搞笑 (17:09)

ViuTV全新節目《巴絲Let's go歐》將由今晚（8日）起，逢星期一至五晚上11時正播映。節目分別邀請3位藝人，包括ERROR成員193（郭嘉駿）、Marco葉振弘及Ranya李敏，與其兄弟姊妹一齊去旅行。究竟這是一次增進感情的愉快體驗，還是一個互相撕咬的煉獄？

《巴》播出的首個星期，將會由193郭嘉駿帶住妹妹郭嘉盈（Michelle）踏上葡萄牙之旅。被問到為何會接拍節目，193直言對此行並沒有期望，只是一心想幫妹妹爭取出鏡機會，又笑謂：「拍5集節目飛去歐洲，好得閒咩？我冇咗2個廣告，全部都係錢嚟㗎！」

今晚播出第一集，193和Michelle先跟一位當地化妝師學幫對方化妝，兩兄妹不停鬥嘴，互動搞笑。193為Michelle塗粉底時，毫不留情說了一句：「塊面咁大嘅？」Michelle笑住回應：「你𠵱家先知咩？」 193又幫Michelle畫眉，由於他落手太重，連自己都忍不住偷笑，Michelle見哥哥反應，即露出無奈表情，並說：「喂呀你手震，你唔好笑啦大佬。」

193展現其調皮性格，故意把Michelle的眼眉拉長，更幫她加了兩顆痣在臉上，令Michelle哭笑不得。當然Michelle亦不甘示弱，在193臉上報復，連化妝師笑言雖然他們樣貌不似餅印，但憑化妝技術可以看出2人是兩兄妹。

一輪搞笑過後，193和Michelle分享感受，2人異口同聲表示今次是第一次如此近距離地望對方，Michelle坦言當時有害羞感覺。

（即時娛樂）