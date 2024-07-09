姚焯菲自認《愛‧回家》忠粉 最愛「金城安」 自薦演表妹 (12:58)

姚焯菲錄《愛．回家之開心速遞》全新主題曲《這個家》，並自爆最愛角色是金城安（周嘉洛飾）。（大會提供）

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》播了7年深受觀眾歡迎，日前劇中25位主要角色一齊拍攝全新片頭及全新主題曲《這個家》MV，全新片頭昨晚（8日）一集首播。

《這個家》主唱是姚焯菲（Chantel），Chantel粉絲感興奮。這次Chantel由新西蘭越洋錄音，無綫娛樂新聞台直擊錄音過程。Chantel受訪時自認是《愛．回家》忠實粉絲，她說：「由細到大都好鍾意睇《愛．回家》，一有時間就搵番啲精華嚟睇，今次唱到主題曲覺得好開心。」

Chantel又自爆很喜歡金城安（周嘉洛飾），更搞笑自薦客串《愛．回家》：「想做到一個表妹嘅角色，希望畀到新鮮感呢個大家庭。」歌曲監製張家誠則大讚Chantel叻女：「佢做足晒準備，差唔多一個鐘左右就已經錄完，完全係超額完成。」

全新片頭延續以往風格，25位核心角色齊齊以Sharp醒造型上陣！片頭開首，兩位長老劉丹和羅樂林率領「熊家」和「龍家」出場，之後輪到各大CP輪流登場，包括「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑、「熊若水」呂慧儀和「龔燁」張景淳、「David」湯盈盈和「熊樹仁」單立文、「熊尚善」滕麗名和「潮生」袁文傑、「申瑞素」古佩玲和「風少」陳浚霆等。

當中最Sweet的一對是古佩玲及陳浚霆，陳浚霆大玩拍膊頭Trick撩古佩玲，逗得女方古佩玲笑逐顏開；最搶眼造型則是「接龍六美」，呂慧儀、湯盈盈、姚瑩瑩、莊思明、沈可欣、何芷姍（何綺雲）齊齊換上汗蒸幕趣怪造型，十分搶鏡。

（即時娛樂）