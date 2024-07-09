入圍港姐郭恩程爆合約風波 遭取消《Face of Hong Kong》得獎名銜 (19:01)

ACE娛樂發聲明表示有鑑於郭恩程在香港的合約事件，損害大會形象，決定即日起取消郭恩程在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的得獎名銜。（大會提供）

今屆港姐由面試開始已是非多多，到第二輪面試時，有數名參加者「跳船」，爆合約嚴苛。大會最終選出25強的佳麗並展開宣傳，郭恩程（Kelly）以178cm身高受注目，她去年參加ACE娛樂舉辦的《Face Of Hong Kong》奪冠，並簽下多年合約。有指郭恩程隱瞞與ACE娛樂有約在身，入圍港姐也沒有清楚申報，擅自跟無綫簽合約，有違合約精神。無綫企業傳訊部昨（8日）發聲明：「《香港小姐》選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準，有關郭恩程合約事件，目前已交由法律部門處理。在此過程中，本台暫無任何回應。」

今天（9日）輪到ACE娛樂發聲明，指郭恩程合約事件，目前已交由法律部處理，並研究追討該事件引起之任何對ACE娛樂所造成的一切損失，聲明中亦提及：「ACE娛樂在2024年7月9日，收到《Face of Hong Kong》大會正式通知，有鑑於郭恩程小姐在香港的合約事件，損害大會形象，決定即日起取消郭恩程小姐在《Face of Asia》香港賽區《Face of Hong Kong 2023》的得獎名銜。為免浪費社會資源，關於郭恩程小姐合約事件，ACE娛樂將不再回應，見諒。」

至於Kelly本人未就事件回應，今午繼續在Ig限時動態落力拉票："One more day to go,keep support and vote for me"﹗

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（即時娛樂）