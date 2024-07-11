反黑英雄｜鄧智堅1集演12種情緒 為貼近角色拒絕護膚 (15:24)

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（10日）播出的新一集，講述身處監獄的張東（鄧智堅飾）忽然反悔想改口供指證陳祖耀（袁偉豪飾）殺人，但因生怕被對方尋仇而內心忐忑，向不同人士查問及求助。祖耀透過自稱是律師的翟威廉，以張東女兒小麗（樂珈嘉飾）的人身安全恐嚇張東別改口供。視高材生女兒如命的張東，為免拖累女兒決心尋死，臨自殺前專誠約小麗到監獄見面，為了在女兒心目中留下美好印象，張東見面前刻意整理頭髮。當女兒現身後，張東開心得像個小孩般。一心想要女兒忘記自己的他催促女兒離開香港，忍痛的伸出手與女兒隔着玻璃道別，之後在廁紙上留下抬頭寫着「車Sir（陳山聰飾演的軒神）」的遺書，撇脫地自盡。軒神拿着綫人張東的遺書悼念故友時，張東突然「現身」道別，並佻皮地為自己連軒神的名字都寫錯解畫，並安慰心痛又自責的軒神。張東說完後向軒神下跪以示答謝，並將愛女小麗託付給軒神，了卻所有心願後帶着釋懷、豁達的笑容向軒神揮手道別。

鄧智堅在這一集再次展示出高水準演技，在4場戲中演出膽小懦弱、掙扎、無助、焦慮、擔憂、堅定、純真喜悅、心痛、佻皮、感激、放下及不捨，合共12種情緒，獲不少網民稱讚。鄧智堅稱沒想過張東這角色有這麼大迴響，他被問到可有信心憑角色再衝男配獎項時說︰「有任何類別嘅認同都會非常開心。」談到張東與《新聞女王》的飛爺有很大分別時，鄧智堅說︰「我嗰段時間冇搽任何護膚嘢，希望啲皮膚可以粗糙啲。噚晚一集有兩場道別戲令我好難忘。呢場戲準備時，我諗住自己係會好硬淨嘅喺個女面前，但最後去到現場，我被珈嘉嘅演出感動到，所以我演法都唔同咗，我決定同個女嘅情緒一齊去，我哋嘅交流好愉快，我都好欣賞呢位小妹妹。」談到接連三劇《新聞女王》、《逆天奇案2》及《反黑》均與奶茶同框，智堅笑言是神巧合：「《逆天》同《反黑》出現奶茶都係純巧合，可能我同奶茶已經有咗緣份。」

（即時娛樂）