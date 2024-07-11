無懼｜李璨琛身兼監製演跛豪 張文傑兼任動作指導挑戰文戲為主角色 (17:15)

李璨琛、苗僑偉、姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤、張文傑、馬志威、蘇皓兒、吳嘉龍、劉江、袁富華、麥子樂、吳肇軒、吳家樂等合演的30集警匪動作劇集《無懼》，日前在馬來西亞吉隆坡正式開鏡，講述香港一代毒梟傳奇「跛豪」及四大探長、反貪的故事。

《無懼》故事主線以香港開埠以來最大毒梟李志豪（李璨琛飾）在1993年出獄展開，因末期癌症被特赦出獄的李志豪，在尋覓恩人阿火未果後，回憶當年的往事。綽號「阿豪」的李志豪，原本是個三餐不繼的小混混，某日得罪洋人警官被毒打，卻得到防暴隊隊長陳火韜（陳家樂飾）所救，及後也因開罪上司而被調到反貪部，與當時權力最大的華人總探長岑樂天（苗僑偉飾）、牛精良（張文傑飾）、豬油仔（胡子彤飾）結下不解之緣。亦因為陳火韜被岑樂天器重，令一直被視為岑樂天接班人的顏貫一（姜皓文飾）所妒忌；另一方面，阿豪亦因緣際會遇上了九龍城寨的寡婦王瑛琦（周秀娜飾），二人漸生情愫，阿豪也在其輔助下成為一代毒梟。一眾人物在金錢、權勢、親情與愛情之間展開同台對決。

李璨琛這次擔任監製兼主演，他表示劇集講述60、70年代香港動盪下發生的故事：「當時是黃賭毒昌盛的瘋狂世代，我和鍾盛遠導演2019年已開始構思這個故事，經過5年的籌備終於順利開拍。」提到這次拍攝遠赴馬來西亞取景，李璨琛希望劇集可以給觀眾全新的風格和感覺，從原本在錄影廠搭景的方案轉到實景拍攝。他說：「馬來西亞和香港都曾經是英國的殖民地，都保留了很多殖民風格的建築物，加上馬來西亞政府對影視業的支持，所以決定拉大隊來這裏拍攝。」

李璨琛在《無懼》中飾演一代毒梟「跛豪」，加上又身兼監製職務，他坦承很大挑戰：「做演員只要熟讀劇本、演好角色，但是監製就好像軍師一樣，從故事題材、事前籌備等基本上每一個部分都要參與直至拍攝完成，還有後期製作，雖然很大挑戰，付出得更多。不過，我能學習到做演員以外的事物，兩者之間是可以取得平衡沒有抵觸的。」

苗僑偉繼2018年《守護神之保險調查》後，闊別近6年再赴馬來西亞拍戲，但感受一點都不陌生。他表示：「這裏的人一樣這麽熱情，劇迷對我們香港演員特別熱情和歡迎。」苗僑偉在《無懼》中飾演的岑樂天，是香港四大總華探長之一，性格豪爽、心思細密，在當代幾乎權傾天下。苗僑偉透露接到角色後做了不少功課：「岑樂天是一個風雲人物，這個角色對我而言都是一個新嘗試，因為很少演過傳奇人物，希望觀眾會喜歡我的演出。」

陳家樂在劇中飾演的陳火韜，是一個極具正義感的角色，與苗僑偉飾演的岑樂天、姜皓文飾演的顏貫一以及李璨琛演的「跛豪」有極多對手戲。他說這次接到角色時十分興奮：「香港人對這個傳奇世代、當時的傳奇人物不會感到陌生，拍這部劇不止可以時光倒流回到60、70年代，加上又一大班熟悉的香港演員朋友一起過來馬來西亞拍戲，感覺好像度假。」

即將升格當爸爸的陳家樂透露會在拍攝中段請假回港，陪太太連詩雅迎接寶寶的誕生。他開心表示：「這個假期一早已經申請了，希望寶寶順利出世，安頓好也會趕快回到劇組，不想影響大家的拍攝進度。」

姜皓文近年接演不少馬來西亞作品，他在劇中飾演的顏貫一是一個狼子野心的探長，亦是岑樂天的得力手下，他一直覬覦着接班人的位置，陳火韜的出現令他感到擔憂，因此展開了一連串的明爭暗鬥。姜皓文表示《無懼》最難得是集合了一班向來很少拍劇集的演員，加上這次能與苗僑偉合作，令他倍感榮幸。憑電影《九龍城寨之圍城》走紅的張文傑、胡子彤出演總華探長岑樂天的手下牛精良及豬油仔，兩兄弟一文一武，一剛一柔。

胡子彤表示由於這次拍攝電視劇，所以每天要處理的場數拍攝會比較多。他說︰「和導演談過，團隊會盡量以創新的方式或是有別於過往所拍攝的感覺去呈現整個畫面的拿捏，所以也蠻期待整個效果的呈現！這次我的角色比較少動作鏡頭，主要偏向文戲路線鏡頭比較多。」兼任《無懼》動作指導的張文傑在劇中的角色也文戲為主。他說︰「最大的挑戰是要背30集戲的對白和看很多很多文字。這次難得的是可以與馬來西亞的特技人一起合作和交流，希望可以擦出新的火花，給予觀眾全新視覺上的效果。」

（即時娛樂）