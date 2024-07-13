《美國隊長4：勇敢新世界》預告曝光 總統邀加入軍隊 (19:01)

Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》去年票房慘淡，將開畫的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）倍添壓力之外，早前有傳明年2月上映的《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）亦要補拍戲分，包括大型動作場面，並加入《絕命律師》男星艾普斯圖（Giancarlo Esposito）飾演全新反派。雖然距離上映日期至少半年，昨日Marvel率先公開首條近兩分鐘的預告片。

《美國隊長4：勇敢新世界》延續2016年上映《美國隊長3：英雄內戰》劇情，講述基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長退役後，好友「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）接任隊長一職，並在夏里遜福（Harrison Ford）扮演的美國總統羅斯要求下，重新建立復仇者聯盟。之前羅斯一角由金像影帝威廉赫特（William Hurt）飾演，但後者2022年逝世，由夏里遜福頂上。從預告片段所見，美國隊長與總統見面，後者要求他到美軍工作。另一鏡頭艾普斯圖現身開槍，疑要殺害總統羅斯。預告最後則是渾身紅色的變形俠醫出場，但只見下半身，不見面孔；根據原著，紅色變形俠醫就是羅斯總統另一身分，而且是反派，不過未知電影版會否有所改動。

另一方面，《離經叛道》女星舒拉哈斯（Shira Haas）片中扮演以色列超級英雌「沙布拉」（Sabra），根據原著漫畫，她是摩薩德特工，據美媒報道，角色現改為美國政府官員，惹來反以色列及支持以色列的粉絲不滿，可說兩邊不討好，部分影迷甚至表示要杯葛《美國隊長4》，Marvel方面至截稿前暫未有回應。

（即時娛樂）