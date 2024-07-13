周慧敏罕談夫妻相處 讚倪震尊重婚姻承諾 細心經營關係 (20:26)

周慧敏（Vivian）日前接受鄭丹瑞網上節目訪問，分享與丈夫倪震的夫妻相處之道、年華老去的心情、多年來的思想轉變與人生觀，以及接觸信仰的經過和影響。今年11月就57歲的Vivian坦言會像正常女生一樣緊張年齡，但認為自然就是最美，接受人應該優雅地老去，因此平日只會做正常的保養，順應自然。雖然還有幾年就「登六」，她自覺在心態上更有童真，對事物充滿好奇心。Vivian認為最重要是保持赤子之心︰「我對物質的要求很低，很容易滿足，吃一碗雲吞麵已很開心﹗我現在已沒什麼要追逐，可以很滿足地過每一天。」

談到與倪震的相處，她透露兩人在家裏時像兩個傻瓜，經常不停地笑。Vivian表示︰「我很尊重丈夫，重大決定都由他話事，小事就由我作主，各司其職。我們有不同意見時會坦承溝通，直到達成共識。」Vivian透露倪震十分尊重婚姻承諾，曾說過「結了婚就不可以離婚」。她最初覺得兩人拍拖多年，結婚與否沒有很大分別，但婚後發現大家也放下了「我」，着重從對方出發，為對方承擔、讓步和付出，一起細心經營這段婚姻。

談及演藝生涯，Vivian表示出道時收到很多歌迷的愛，因此復出後希望回饋他們。Vivian透露︰「我為求做到最好，曾試過演唱會不計成本，倒貼30萬製作費。不過，我那次得到了與歌迷之間的開心和愛，十分值得﹗演唱會後推出的DVD，我是蝕賣，為的就是留下一個漂亮的成品。」隨年紀增長，Vivian稱如要在家庭和工作間取捨，她會將家庭放在第一位。

Vivian在40歲後開始有信仰，她回憶與朋友討論宗教時啟發了對信仰的興趣，繼而深入了解，加上自己的經歷就逐漸相信。她覺得信仰令她有平安的心及變得順服，相信自己能跨過不同的考驗。Vivian認為現時的幕前工作都是神的安排，目的是要她傳遞信仰。她說昔日因家庭因素和工作而經常逞強，但接觸信仰後變得謙卑、放下自己放大別人，承認自己的不足，以謙卑的心面對人和事，不再介意外界想法，更會換位思考，從別人的角度出發。

Vivan亦在節目中透露曾患有嚴重的偏頭痛及如何康復的經歷，又回憶愛貓「阿豹」離世時如何深受打擊，後來因為聖經中的一句經文而釋懷。

（即時娛樂）