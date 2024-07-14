森林女王｜《新聞女王》班底演員奇招聲演 「獅子王」馬國明嗌好玩 (15:12)

《森林女王》明晚（15日）翡翠台9點半播出，而這部娛樂及資訊兼備的自然野生紀錄片，無綫以戲劇手法包裝，請來去年台慶劇《新聞女王》的演員粵語聲演，包括「佐治」馬國明、「Cathy」高海寧、「劉艷」王敏奕、「曉薇」何依婷、「飛爺」鄧智堅、「方太」龔慈恩、「Bella」郭柏妍、「Ivan」何廣沛、「芷瑤」陳曉華、「姍姍」何沛珈、「Cyrus」孔德賢、馬貫東、路芙、繆家慶、譚俊彥及陳山聰。

馬國明聲演「獅子王」，同樣是「阿頭級」之餘，兩個佐治均具備賴皮特色；王敏奕聲演的「非洲母獅」劉艷，與劇集原裝角色的共通點更為明顯，兩者都是喜愛走出固有框架、以自己相信及堅持的理念達到目標。另一與劇集角色同出一轍的，還有鄧智堅聲演的「飛爺」，作為陰險狡猾的野狗，「飛爺」目標明確、甚懂生存之道；為了在森林中爭一碗飯吃，他游刃有餘、靈活懂變通，亦不會濫殺無辜，性格鮮明。節目另一亮點，是陳山聰將聲演最強獅子王—「黑面死神」，據知相關角色相當厲害，雖然與山聰在《新聞女王》中的角色沒有關係，但卻對「森林女王」之爭有著一定影響力。

無綫娛樂新聞台直擊眾演員配音情况，為完美還原《新聞女王》經典角色的特色，高Ling及堅叔施展渾身解數。聲演高傲又進擊的怪獸家長級獵豹Cathy的高Ling，正式埋位前還原Cathy神態，配音前10分鐘仍在努力讀稿「攞番Cathy個感覺」，高Ling說：「我配音時會忍唔住演番Cathy啲眼神，我唔識點樣就咁用聲去演一個角色，所以覺得配音員好勁。」

高Ling笑言配音耗盡精力，一度餓得肚子打鼓！而聲演野狗的鄧智堅，則特意黐了「飛爺鬍鬚」、戴上「飛爺眼鏡」及招牌珍珠奶茶幫助投入飛爺世界，相當認真。堅叔說：「做幕後配音都要成個造型畀埋出嚟，咁先攞番個感覺！」堅叔坦言是次任務頗有難度，幸好之前曾參與真人騷《好聲好戲》，累積了一定訓練及經驗。

至於聲演賴皮愛面子的獅子王的馬明，則刻意壓低聲線配音，初次接觸配音的他更大嗌好玩：「我鍾意配啲好衰嘅角色，可以變聲，過癮啲！」他續指當年參加藝員訓練班時學過配音，但之後卻未有機會接觸配音工作：「當再嘗試、再學下，話唔定第時有動漫配下，都幾好玩！」至於聲演高Ling獵豹囡囡芷瑤的陳曉華，與原裝角色一樣事業心重，並一心想要繼承母業成為「森林女王」。

（即時娛樂）