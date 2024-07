DSE放榜｜呂爵安引《Again!》歌詞勉勵考生：盡量不讓自己留憾 (15:27)

next

中學文憑試(DSE)今天(17日)放榜,MIRROR成員呂爵安(Edan)今午在社交平台貼9年前的今天,DSE放榜後兩天的舊照,還包括他的胞妹「小如豬」,相中的Edan沒有穿衣服並趴在地板上自拍,而妹妹則戴了眼鏡。

Edan憶述2015年DSE放榜後,當時的他連大學科目還未選擇到,更不可能想到自己未來的工作會是什麼,他寫道:「自己的將來會是怎樣吧(其實現在的我也不知道)。」

Edan稱這幾年最大的感受就是,人生不能預測,無論好的﹑壞的﹑開心的﹑辛苦的﹑驚喜的﹑挫折的﹑享受的﹑想不通的,都必定會有:「所以我不會跟大家說『現在眼前的都不重要,將來一定會很好的』,我只會說『凡事盡力就好,盡量不要讓自己留下遺憾,祝福大家將來都會很好』。結果很難控制,過程可能更重要,我們一起加油。」

Edan還引用他的歌曲《Again﹗》部分歌詞,勉勵應屆DSE考生:「邀請各位 相信再差空氣 都有再生花 邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍 如行囊只需結他 前途只需驚訝 挫敗過的 不將傷痛變做習慣 將得到再生的愛 一吻再出發 祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化 如隨時計算代價 隨時可以害怕 站在這裏 繼續再唱新歌 再去闖新世界」。

至於「小如豬」也在Ig限時動態留言:「各位DSE考生辛苦了,pls dm if u hv anything to ask!」

