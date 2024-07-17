DSE放榜｜呂爵安引《Again!》歌詞勉勵考生：盡量不讓自己留憾 (15:27)

9年前和現在的小如豬。（Ig圖片）

中學文憑試（DSE）今天（17日）放榜，MIRROR成員呂爵安（Edan）今午在社交平台貼9年前的今天，DSE放榜後兩天的舊照，還包括他的胞妹「小如豬」，相中的Edan沒有穿衣服並趴在地板上自拍，而妹妹則戴了眼鏡。

Edan憶述2015年DSE放榜後，當時的他連大學科目還未選擇到，更不可能想到自己未來的工作會是什麼，他寫道：「自己的將來會是怎樣吧（其實現在的我也不知道）。」

Edan稱這幾年最大的感受就是，人生不能預測，無論好的﹑壞的﹑開心的﹑辛苦的﹑驚喜的﹑挫折的﹑享受的﹑想不通的，都必定會有：「所以我不會跟大家說『現在眼前的都不重要，將來一定會很好的』，我只會說『凡事盡力就好，盡量不要讓自己留下遺憾，祝福大家將來都會很好』。結果很難控制，過程可能更重要，我們一起加油。」

Edan還引用他的歌曲《Again﹗》部分歌詞，勉勵應屆DSE考生：「邀請各位 相信再差空氣 都有再生花 邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍 如行囊只需結他 前途只需驚訝 挫敗過的 不將傷痛變做習慣 將得到再生的愛 一吻再出發 祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化 如隨時計算代價 隨時可以害怕 站在這裏 繼續再唱新歌 再去闖新世界」。

至於「小如豬」也在Ig限時動態留言：「各位DSE考生辛苦了，pls dm if u hv anything to ask!」

相關新聞：DSE放榜｜鍾柔美詹天文同為應屆考生 Windy：平常心

（即時娛樂）