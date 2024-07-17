猜猜我是誰｜方東昇黃曉瑩走入城寨現址 親解「龍捲風」之謎 (16:35)

節目帶來3個鮮為人知的「城寨小故事」，分別是「情人樓」、「明星集中地」及「無牌牙醫」的經營內幕。 （大會提供）

方東昇及黃曉瑩緊貼熱話，推出以「九龍城寨」為主題的《猜猜我是誰》。（大會提供）

由方東昇及黃曉瑩主持的新聞通識遊戲《猜猜我是誰》題材多元，電影《九龍城寨之圍城》叫好又叫座，貼地的方東昇及黃曉瑩緊貼熱話，昨日（16日）推出以「九龍城寨」為主題的《猜猜我是誰》，2人親身到九龍寨城公園，為大家解開「龍捲風」之謎。

節目帶來3個鮮為人知的「城寨小故事」，分別是「情人樓」、「明星集中地」及「無牌牙醫」的經營內幕。

原來「情人樓」的命名，是城寨其中一幢結構有問題的樓宇，傾側挨向旁邊另一幢樓，感覺似是熱戀中的情人而得來。

至於「明星名人」集結，其實與過百名「專業人士」在區內開診所有關，當中大家熟知的「星級牙醫」有學友、曾志偉及美斯。

節目播出珍貴舊片，介紹城寨牙醫服務，當年的無牌牙醫，引入儀器約數千港元一部，租金及聘用助手的支出則分別為千多元及數百元；驚人的是，昔日城寨雖然只是十數港元剝一隻牙，但由於大部分牙醫「密食當三番」，故每年收入可逾50萬港元！

最愛查根究柢的方東昇及黃曉瑩，認真探討九龍城寨經常「風雲變色」，現實生活是否真的有龍捲風，方東昇笑說：「翻查天文台嘅資料，龍捲風冇喺度出現過，大家諗多咗喇﹗」為介紹城寨當年的「真正話事人」街坊福利會，方東昇大拋「方式金句」：「佢哋識唔識功夫不得而知，但佢哋花咗唔少工夫處理居民訴求。」

節目又還原城寨於80年代至90年代初風貌，除了有設計繁雜、混亂中帶美感的舊式樓宇設計、密密麻麻的店舖宣傳招牌，其中一幕3名小伙子坐在類似舊式大廈天台的畫面，不禁令人想起電影《九龍城寨之圍城》的Ending部分，「陳洛軍」林峯、「信一」劉俊謙、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑坐在大廈騎樓經典一幕。

據了解，為真實還原城寨昔日風貌，團隊翻看過千條資料片，說好「城寨故事」，又找到特別的「明星集中地」畫面。

（即時娛樂）