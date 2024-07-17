文華梁非同合演四齣任白戲寶 向梨園前輩致敬 (17:36)

粵劇女文武生文華創辦之天馬菁莪粵劇團成立25周年，為團慶劇團特別計劃一系列活動，作為團長的文華特別向梨圍前輩任劍輝、白雪仙及唐滌生致敬，選演《紫釵記》、《再世紅梅記》、《帝女花》及《販馬記》四齣任白戲寶，邀請新貴花旦梁非同合作。

文華表示選擇演出任白戲寶，希望將經典傳承給下一代。今次演出她亦特別在製作上加上字幕及注釋，希望能令年青觀眾容易理解，舞台的燈光及製作也希望達到現代感。她說：「讓經典的戲寶傳承落去，一定要與時代接軌。」她稱今次演出特別要感謝曾參與雛鳳鳴劇團演出，隨靚次伯學習的森哥（廖國森）參與，相信有這位任白經典作品的承傳人之一坐陣，能大大增加團隊信心。」她表示很開心本月演出的《紫釵記》及《再世紅梅記》戲迷反應熱烈，門票已告爆滿，望9月演出的《帝女花》及《販馬記》同樣有好成績。

文華指和梁非同已相識8年，首次合作於2016年，之後陸續有不同機會合作演出。2021年自己的粵劇團首次邀請對方合作新劇，大讚梁非同拿捏得好亦演得好，獲劇團劇團很多戲迷喜愛。至2023年二人與香港中樂團合作唱任白組曲，亦很大迴響，有很多劇迷來信希望她們能真正合作任白戲寶演出，故今次決定邀梁非同演繹經典。她說：「梁非同是有種古典美，骨子裏又有一種傲氣的演員，不易找得到，我覺得她很適合去演仙姐（白雪仙）一系列的戲。演任白戲寶真的好難，雖然她是很年青的演員，不過演出已經很成熟，加上她好叻，得到香港藝術發展局頒發『藝術新秀獎（戲曲）』，已證實到她的實力有一定成就，但我不是因為她獲獎而邀她合作，之前已屬意她演出，雖然她沒有演過《紫釵記》，但她亦明言有信心演出。」

梁非同亦表示很開心能與文華的劇團合作演出，指該劇團的團員一直很有熱誠，她也曾跟隨劇團到桂林交流，是一個很開心的回憶，相信今次合作亦會是一個很開心的演出。問演繹大前輩仙姐的戲寶可會感壓力？她直言：「一定會有！加上戲寶當中《紫釵記》是最難演，演出所花的能量要很大，在唱功和演戲上都是很大考驗，對我而言絕對是考牌之作。」

她表示不會跟足仙姐演繹方法，認為每個演員都有自己的演繹方法，但當然會參考前輩的特別唱腔和演繹方式，再自己理解消化於舞台呈現角色，希望自己的演出亦能感動觀眾。她每逢農曆新年都會向仙姐拜年，相信對方已知道她今次演出，但直言不敢邀仙姐到場欣賞演出。作為新貴花旦，演出機會接踵而來，劇接劇的她強調有信心應付得到今次演出。體能方面因一直有練功，所以亦沒有問題。她說：「有學習的機會，一定會盡力演出。」

（即時娛樂）