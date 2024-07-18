唐鶴德爆疑有新歡 張國榮生前經理人陳淑芬公開回應 (15:35)

張國榮（哥哥）逝世21年，其生前摯愛唐鶴德（唐唐）近日被指疑已結交比他年輕27年、手臂紋上「唐」字的史姓新歡。報道稱新歡已搬入張國榮生前與唐鶴德的愛巢，更指兩人請代母誕下兒子。不過，有指照片中出現的小男孩，其實是史姓新歡妹妹的兒子。除了新歡傳言，近日亦有指張國榮的骨灰至今仍安放在故居內，引起張國榮部分粉絲不滿。有粉絲翻查資料後，指張國榮當年遺願是能安葬在沒有宗教背景的地方，但香港差不多所有墳場均有宗教背景，唐鶴德才會將骨灰置於家中。

張國榮生前的經理人陳淑芬日前在社交平台開直播時說︰「這兩天，我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事。大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我說，我不會相信，亦不會理會。我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說。他們不主動跟我說，我不會為外間傳言問他們，所以我只可以說，我其實看的不多，只看了1、2張照片。我不認識這個人的這些事情，所以到目前為止，我沒有理由因為外面的謠傳而去問當事人，沒這個必要，亦不是我一向的作風。除非有一天他主動跟我說，我知道他也希望想讓大家知道，那我可能跟大家說，但到目前為止，我沒有什麼可以跟大家說，因為我真的不認識你們講的東西，不了解和不知道講的是什麼。這個人我不認識，連名字都沒有聽過，我只可以說，我愛哥哥，是很簡單的愛。我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們也做的事很多都欽佩。」

陳淑芬事後再就傳聞作出回應︰「關於有些朋友關注的『焦點話題』，我已經在直播中進行了回應：我不認識這位『史先生』， 唐先生在昨天之前也從沒有跟我言及此人、此事。那張有人在網上曝光的『大合照』，攝於唐先生60歲宴請的party上，有1/3的客人我都不認識。相信大家都沒看過這位先生出現過在我安排的飯局，一張大合照就被說成是『謊言』，太刻意、太武斷了吧！？從哥哥離開，到去年『繼續寵愛20年』系列活動，我感受到的是『哥』迷們的友善與長情，我覺得和喜歡張國榮的朋友在一起，如同陪伴有心的家人。所以，我才會更多奉獻自己的精力，從不吝嗇自己的投入，為大家免費帶來香港和澳門兩地的紀念展。人在做，天在看，清者自清，問心無愧。我最坦然的是 - 答應哥哥的事，我做到了。沒有答應他的事情，我也做到了......」

唐鶴德在事件爆出曾將Ig設為私人帳戶，惟今天已重新開放。

（即時娛樂）