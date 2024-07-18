張國榮摯愛唐唐罕有發聲 親揭跟史先生關係 冇搵代母生仔 (16:41)

張國榮（哥哥）逝世21年，其生前摯愛唐鶴德（唐唐）近日被指疑已結交比他年輕27年、手臂紋上「唐」字的史姓新歡。報道稱新歡已搬入張國榮生前與唐唐的愛巢，更指兩人請代母誕下兒子，但有指照片中出現的小男孩，是史姓新歡妹妹的兒子。除了新歡傳言，近日亦有指張國榮的骨灰至今仍安放在故居內，引起張國榮部分粉絲不滿。

唐唐今午（18日）在社交平台回應有關傳聞，他寫道：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的『哥』迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意﹗我會深刻檢討，反省自己的行為和表現﹗」

唐唐還澄清幾點傳聞：「我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居；我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體；我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。」最後唐唐表示：「我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一躹（鞠）躬，向大家致以無比的歉意。」

大批網民留言力撐唐唐，指他無需要道歉：「唐先生，真心希望您可以一切都好，不要在意那些流言蜚語了，沒有人比您更愛哥哥，更思念哥哥」﹑「唐先生您不需要道歉 您也不需要說明 只要好好地做自己 開心生活就好了」﹑「其實你也有權去找新的愛人，那些懷疑你的人根本不明白，不用理他們」﹑「唐生，你不用回應交代啦！這是你的人生和私隱啊！你對哥哥的深情，我們呢20幾30年來怎會不知道？！哥哥都會想你好好的生活！那些炒作的媒體何用理會！！愛哥哥的歌迷一定明白你！其餘的不理也吧！」

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（即時娛樂）