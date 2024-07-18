Marco埋怨弟弟不愛自己 Manson調雞尾酒被批「死甜」 (18:30)

ViuTV節目《巴絲Let's go歐》今晚一集（18日），組合P1X3L成員Marco（葉振弘）和弟弟Manson（葉振延），繼續體驗荷蘭阿姆斯特丹。2人愛好杯中物，他們先到當地一個有400年歷史、酒類品牌所設的酒館學調雞尾酒，之後再來調酒大比拼，兩兄弟需各自調出正宗而好喝的Pornstar Martini。雖然兩兄弟對調酒技術充滿信心，可惜現實不似預期。Marco一開始已經做錯步驟，被Manson嘲笑有老人癡呆症先兆；Manson則自把自為地加重糖漿分量代替青檸汁，結果味道被批評為「死甜」。

學完調酒後，2人轉場到一間由貨倉改建而成，收藏逾180件藝術作品的街頭藝術及塗鴉博物館參觀及試噴畫藝術。2人噴畫主題不約而同都和愛有關，Manson噴出Love字，他說：「要愛惜自己。」Marco隨即問：「我呢？你嘅愛淨係畀你自己。」Manson唯有勉為其難說：「畀埋你﹑畀埋你喇!」不過Marco不收貨，繼續說：「Love youself啦你! 完全無愛過我呀﹗」Marco酸溜溜樣子非常搞笑。

他們最後的體驗，就是重拾跆拳道熱誠，擁有跆拳道黑帶的Marco，和曾在跆拳道比賽得獎的Manson，一開始拉筋環節已經左一句「條筋斷」和右一句「Oh my god」，熱身過後，2人累到攤在地上，Marco還被Manson埋怨：「周街講你自己識跆拳，你唔話自己識跆拳，咪唔會有呢個item囉!」2人經過鬥嘴和熱身後，輪到比併時候。

在「10秒內鬥踢得多腳」的回合中，Marco在一切準備就緒，臨開始一刻卻突然Say sorry，當大家感奇怪之際，他緊接說："Can I go to toilet first？"表示自己驚一陣踢得太快會「標尿」，他還被胞弟Manson取笑去廁所食禁藥。

（即時娛樂）