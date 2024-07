《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》。(鍾偉茵攝)

一連7場《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》今晚首場演出。(鍾偉茵攝)

陳卓賢(Ian)在亞博舉行一連7場個人演唱會《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,今晚首場演出於晚上8點30分準時開始。Ian以白馬王子Look,圍巾飛起的造型,連同白色鋼琴升上舞台中央。他施展琴技彈奏《One Summer's Day》,現場管弦樂隊伴奏,非常有氣勢。接著他走出延伸的長天橋,彈結他伴唱兩首作品《Lost at first sight》和《DWBF》,並由十幾位舞者伴舞,揭開序幕。

Ian唱《搞不懂》前,先開腔跟觀眾打招呼:「歡迎大家來到我的第1場個演,好犀利,不簡單呀!」台下大叫「等了好耐」,他笑著回應:「我都係呀。」他又解釋開場時,先彈奏《One Summer's Day》樂曲是最適合的,想帶出自己是1993年降世的男孩,希望大家會喜歡,並且好好享受整晚的歡樂時光。他說:「大家今日可以隨意笑就笑、喊就喊、坐就坐、企就企,最緊要大家舒服。」

