林穎嫻與外籍丈夫結婚25年 曾因東西文化差異現分歧 (16:09)

1987年港姐季軍林穎嫻昨天出席新書《如何活出燦爛人生》分享會，其3名子女、劉雅麗亦有到場支持。相隔10年才出第2本書，林穎嫻稱照顧3個小朋友很忙，如今他們已讀大學，自己有時間重拾寫作興趣，加上有出版商願意出版，她會繼續寫下去。林穎嫻說：「花了兩個月時間寫這本新書，寫下自己過去30多年來的人生經歷，內容包羅萬有如百科全書。不過，我沒有着墨太多婚姻生活。如有機會寫第3本書，內容或會談及婚姻。」

她表示與丈夫結婚25年，其間有很多波折，非事事順利，尤其有了孩子後，曾因東西文化差異有分歧，要逐步磨合及解決問題，因此感覺到要維繫夫妻關係並不容易。林穎嫻稱2人只簡單慶祝銀婚紀念日，丈夫這次沒一同回港。她說︰「他會在馬來西亞匯合我們，之後再一齊去日本旅行。」

林穎嫻表示今次回港逗留12日，落機當晚即帶3個仔女上山頂看夜景。她說︰「3個小朋友看夜景看到嘩嘩聲。他們很喜歡吃香港的地道小食，如燒賣和雞蛋仔。我在美國生活，也很掛念這些懷舊小食。」林穎嫻的大仔及兩個女已分別20、18及16歲，她表示很多人提議其18歲大女參選華裔小姐︰「我沒所謂，隨她喜歡。我很鼓勵別人參加選美，因為參加選美是我的人生轉捩點。我選美後認識了很多藝人及幕後人員，與他們至今仍是好朋友。」

（即時娛樂）