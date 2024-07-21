鄭秀文合唱《世紀末煙花》淚如雨下 許志安微笑點頭回應 (14:51)

鄭秀文（Sammi）昨晚（20日）舉行第7場紅館演唱會，獲余安安、MakerVille行政總裁魯庭暉、魏浚笙、江海迦、翁嘉穗、鄒凱光、陳凱詠等捧場。Sammi與丈夫許志安合唱《世紀末煙花》時突然感觸，淚如雨下，安仔微笑點頭回應。

Sammi在嘉賓環節請來女團COLLAR現身舞台，她介紹7位年輕女生出場時說︰「今晚比較得意，因為我請嘅唔係一個嘉賓，而係一隊嘉賓，女仔、好跳得，所以佢哋話揀呢首歌，大家一齊跳。」音樂響起，COLLAR升上舞台與Sammi跳唱《煞科》，她們還請Sammi到舞台一旁欣賞她們重演這曲的勁舞和Rap部分，觀眾情緒高漲。

Sammi說︰「多謝COLLAR為今晚添上一股青春原動力！今次我請嘅嘉賓都比較特別，乜嘢範疇都有，有新晉嘅，亦有大家比較熟悉嘅。COLLAR，你哋覺得自己係新人定係咩呢？」邱彥筒（Marf）說她們永遠都是新人，Sammi同意︰「講得啱，活到老真係學到老，我都要保持做新人嘅心態去學習，尤其是喺呢個圈，不進則退，如果唔係我點可以依家仲開到演唱會呀？希望你哋有更好發展﹗今日我交個舞台畀你哋，贏唔贏到觀眾掌聲就靠你哋啦！」Sammi準備離場時，COLLAR叫住她，表示要送上一份禮物，原來是一個由很多袋薯片砌成的大背囊。Sammi「嘩」了幾聲和哈哈大笑，立即將背囊孭上身，大叫「好正」！她興奮地跳跳紥，唱了幾句《IQ博士》才返入後台。COLLAR跳唱《idc》，觀眾反應熱烈。

安歌時，Sammi又收到歌迷送上的大包薯片。她演唱《盲盒》後，與現場觀眾大合唱《我們都是這樣長大的》等歌曲，與歌迷約定一起變老。完騷後，Sammi孭住COLLAR送的薯片背囊，蹦蹦跳地離開紅館。她說︰「終於完成第7場演唱會，好開心，多謝COLLAR送畀我薯片背囊，我對呢份禮物非常滿意，仲開心過送鑽石畀我。我懷着開心嘅心情，希望今晚嘅觀眾都睇得開心。由於最近啲病菌都好緊要，都仲係COVID ，好多人受感染，所以無握手環節。我依家收工啦，返去食消夜啦﹗」

（即時娛樂）