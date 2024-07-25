反黑英雄｜角色慘死收場 姚子羚爆網民不滿留言投訴 (16:02)

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（24日）一集講述林雪兒（姚子羚飾）殺了太子（謝可逸飾）後，遭太子父親金爺（李家鼎飾）追殺。她為爭取時間逃亡，向金爺開出10億港元「換命條件」。經過一輪追逐，雪兒心知大限已到，向初戀情人徐國賢（張振朗飾）道出殺死太子真相其實是為了保護對方。就在徐國賢自責難過的一刻，林雪兒選擇告別，最終於停機坪遭突然殺出的陳祖耀（袁偉豪飾）勒死！

據知，林雪兒雖然已死，但餘下兩集《反黑》將播出她與徐國賢不少虐心浪漫情節。與振朗飾演一對獲觀眾喜愛，姚子羚多謝觀眾支持︰「網民都戥我哋緊張，特別係已經睇埋結局嘅內地網民，佢哋話『意難平』，話好唔相信個結局係咁。」談到戲中與振朗拖着逃亡的情節，子羚說︰「我記得導演拍嗰時想唯美同淒美啲，所以花咗唔少時間去拍，仲擺咗一條好長嘅車軌去拍，我好少見有咁長車軌，就係為咗追住個日落。佢哋有拍手又有拍剪影，我覺得都係呢啲咁唯美嘅鏡頭，令到呢對CP嘅感情線更加豐富。」至於與振朗一跪一企的開槍畫面，子羚笑言︰「我有思考要型啲定係生疏啲，因為林雪兒人設上冇殺過人，除咗太子，又唔係好識打，但為咗配合番型到咁嘅振朗，我都決定咗要型番少少，好開心網民都好滿意個效果，林雪兒終於有個型啲嘅鏡頭。」

除了振朗，子羚與袁偉豪（Ben）亦是首度正式合作。她笑言與袁偉豪唯一一場對手戲就是遭對方勒死︰「拍呢場戲前有同武術組溝通，佢哋話會用鋼絲勒死我，但就做足安全措施喺鋼絲度套咗條膠管，等我唔會𠝹親，阿Ben好惜我，因為場戲講我被勒到要瞓落佢度，我哋試位時阿Ben有用隻腳頂住我，等我唔會跌低。到正式拍時，我都有叫Ben放心畀力，等我可以演得真實啲。因為勒頸個反應其實幾難演，因為要有嗰種窒息感覺先至真，武指有畀貼士我話拍時可以閉一陣氣，令自己缺氧，當你缺氧暈暈地時就係嗰種感覺，咁先有啲生理反應配合到，所以拍嗰陣我都有忍住呼吸。」

（即時娛樂）