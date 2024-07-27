Celine Dion巴黎奧運開幕唱《愛的讚歌》 法國歌后原創悼早逝愛人 (16:06)

瑪麗安歌迪雅（左圖）在《粉紅色的一生》扮演法國歌后Edith Piaf（右圖），贏得奧斯卡最佳女主角殊榮。（劇照/網上圖片）

日本女歌手milet上屆東京奧運閉幕禮獻唱《Hymne à l'amour》重新編曲的日本版《愛的讚歌》，可說有傳承下屆由巴黎舉辦奧運的意味。（影片截圖）

Celine Dion重踏舞台，在巴黎奧運開幕禮壓軸登場，獻唱法國歌后Edith Piaf紀念猝逝男友Marcel Cerdan的名曲。（網上圖片/法新社）

巴黎奧運香港時間今日凌晨（27日）舉行開幕禮，確診罕見病僵硬人症候群（Stiff person syndrome，SPS）的加拿大樂壇天后Celine Dion一如之前傳聞，壓軸登場，在艾菲爾鐵塔上高唱法國歌后Edith Piaf名曲《Hymne à l'amour》。Celine Dion在紀錄片《世紀天后：席琳狄翁》（I Am: Celine Dion）中曾表示絕不放棄，一直希望能重返舞台，「希望日後可以繼續唱歌跳舞，我永遠都有後備計劃，如果不能跑步，我便慢行；就算行不了都要爬，總之永不停止」。

Celine Dion在巴黎奧運開幕禮獻唱《Hymne à l'amour》並非首次，早於2015年11月舉行的美國音樂頒獎禮（AMA），當年法國巴黎受到恐襲，Celine在管弦樂團伴奏下，唱出《Hymne à l'amour》，獻給所有恐襲遇難者，已感動了不少人。其實上屆東京奧運閉幕禮，日本女歌手milet亦唱出重新編曲的《Hymne à l'amour》。

《Hymne à l'amour》日本版名為《愛的讚歌》，曾數度被翻唱。該歌由Edith Piaf作詞，Marguerite Monnot作曲，Edith Piaf為悼念猝逝的拳擊手男友Marcel Cerdan而創作；後者1949年10月從巴黎前往紐約的航班途中罹難，終年33歲。Edith Piaf翌年灌錄該歌，並成為其不朽名作。英語版《Hymn to Love》，美國著名女歌手Cyndi Lauper亦曾收錄於2003年的大碟《At Last》。

《潛行凶間》法國女星瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）曾經憑《粉紅色的一生》（La Vie en rose）扮演Edith Piaf在奧斯卡封后；片中講述Edith Piaf獲悉Marcel Cerdan死訊後傷心欲絕，背景音樂正是響起《Hymne à l'amour》，鏡頭並承接她在舞台上獻唱這首哀怨纏綿「愛的讚歌」。

（即時娛樂）