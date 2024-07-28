鄭秀文被燈海感動落淚 岑寧兒衝破陰影 首次在港演唱《追光者》 (13:31)

鄭秀文在紅館舉行第12場演唱會，被一片燈海感動到淚如雨下。（大會提供）

鄭秀文（Sammi）昨晚（27日）在紅館舉行第12場「You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），老闆林建岳與女兒林心兒、何超蓮與何超雲、泳兒、COLLAR成員Marf、芯駖和Candy、林奕匡與孕妻李靄璣、謝茜嘉等捧場。

昨晚表演嘉賓是Sammi細細個聽其歌曲長大的岑寧兒（YoYo），與Sammi合唱她的作品《追光者》，事後她講了一個有關這歌曲的秘密，還感謝Sammi點唱這歌，讓她走出心理關口，而Sammi演唱《交換溫柔》期間，被全場觀眾手機燈海感動落淚。

Sammi唱完眼淚系列3首作品後，邀請YoYo出場，合唱YoYo作品《追光者》，Sammi跟她擁抱後，主動拖住她的手合唱。之後Sammi對她說：「我終於可以講『我細細個聽你啲歌大』。（點解？）你細細個唱《三人行》，哈哈，我終於可以講呢句啦！」YoYo拉住Sammi說：「你係資深㗎，好犀利呀！」Sammi搞爛gag：「芝心Pizza？」

Sammi說：「我今次邀請嘅嘉賓每位都各有特質，岑寧兒係好出色嘅歌手，同埋佢把聲，一開口就融化我，我好鍾意佢嘅歌聲。你喺紅館開過演唱會未呀？」YoYo表示沒有，只有擔任過和音。她說：「我要多謝你，我從未喺香港唱過《追光者》，多謝你幫我衝過心理關口。」她解釋當年這歌大受歡迎，令她得到很多表演機會，但同時令她懷疑如果不唱這歌就沒有表演機會，她說：「我曾經唔信邪，喺音樂節表演10首歌，將《追光者》放在第5首表演，結果一唱完觀眾就紛紛離場，令我自信動搖。

我心裏面有一個地方，我就算唔唱呢首歌，都可以繼續表演，我希望呢個地方係香港，所以我一直無喺香港唱過。今（昨）晚好多謝Sammi幫我衝破咗呢個心理關口。」全場掌聲聲，有觀眾大叫「加油」。之後YoYo選唱了Sammi《快樂不快樂》，全場掌聲，她向觀眾飛吻致謝。

今次Sammi演唱會動員50位舞者，其中演唱《加爾各答的天使─德蘭修女》、《Creo En Mi》、《致我們的夢想》和《信者得愛》時幾乎總動員上陣，場面震撼。而《信者得愛》Sammi與女Rapper Kalai合唱，全場觀眾一齊舉手高歌「High High High」，連嘉賓席上的COLLAR、泳兒和林奕匡亦站起來跳舞唱和，非常投入。

演唱會接近尾聲，Sammi唱《交換溫柔》時，全場觀眾亮起手機燈大合唱，她說：「好靚呀！好感動！多謝你哋！」然後淚如雨下。昨晚觀眾非常熱情，幾乎每首歌都全場大合唱，嗌Encore亦好落力。

Sammi換了新裝唱《盲盒》時狂收禮物，好多Fans都送上大大包薯片，她笑言：「好開心聽（今）日尾場，之後我可以食薯片啦，我嘅心願真係卑微！」完場後Sammi冒著微雨，跑出紅館為Fans簽名和道謝。

（即時娛樂）