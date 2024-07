群星洗版賀劍后奪金 Edan直擊江旻憓反勝一刻 胡定欣讚有「世一」精神 (15:09)

有「微笑劍后」之稱的30歲女子重劍星將江旻憓(Vivian),在個人賽過關斬將,今晨(28日)決賽克服落後1:7的劣勢,戰至「決一劍」以13:12反勝世界排名第6的東道主劍手瑪露比頓(Auriane Mallo-Breton)稱后,生涯首奪奧運金牌。

不少藝人捱眼瞓直擊Vivian反敗為勝摘金,並在社交平台洗版恭賀,包括MIRROR成員呂爵安(Edan)﹑姜濤和邱士縉﹑麥明詩﹑陳詠燊﹑洪永城﹑胡定欣﹑趙慧珊及楊潮凱等。

Edan直擊Vivian勝出「決一劍」一刻,不停高呼"Omg so crazy",他寫道:「落後1-7都追平到再贏埋,真係忍唔住嗌出嚟﹗Respect﹗(Btw @ryanchoiiiii(蔡俊彥) 聽住你把聲so funny)。」

邱士縉則寫道:「見到一個人咁努力﹑之後有回報真係好感動,努力到極致,又有咩好驚」﹑姜濤亦在Ig限時動態留言:"Never give up, you're the best!"

麥明詩貼出和Vivian合照,她寫道:「2016年在巴西奧運,看著你止於16強,經歷兩次傷患後到2024年,絕地反勝,奪得奧運金牌,心態、堅持。」

胡定欣貼出電視圖片,並激讚Vivian:「有世一能力,先要有世一精神!集中,堅定,一分一分追回來! @vmwkong 妳好有型啊!絕對值得驕傲!」

導演陳詠燊在Ig貼電視圖片並表示:「原來,逆境真係可以沉著面對;原來,落後緊1:7都真係可以追到上嚟反超前;原來,你喺對手嘅主場,全場都支持緊你嘅對手嘅時候,你都真係可以做到唔使理人哋點叫點嗌,唔好理對手得到幾多掌聲,專心做好你自己。多謝江旻憓,多謝你用呢一劍為全香港打氣。多謝你!」

擅長畫畫的趙慧珊則親製插畫賀Vivian摘金:「Big congrats to 恭喜江旻憓,WE ARE SO PROUD OF YOU﹗」

