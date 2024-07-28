群星洗版賀劍后奪金 Edan直擊江旻憓反勝一刻 胡定欣讚有「世一」精神 (15:09)

有「微笑劍后」之稱的30歲女子重劍星將江旻憓（Vivian），在個人賽過關斬將，今晨（28日）決賽克服落後1：7的劣勢，戰至「決一劍」以13：12反勝世界排名第6的東道主劍手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）稱后，生涯首奪奧運金牌。

不少藝人捱眼瞓直擊Vivian反敗為勝摘金，並在社交平台洗版恭賀，包括MIRROR成員呂爵安（Edan）﹑姜濤和邱士縉﹑麥明詩﹑陳詠燊﹑洪永城﹑胡定欣﹑趙慧珊及楊潮凱等。

Edan直擊Vivian勝出「決一劍」一刻，不停高呼"Omg so crazy"，他寫道：「落後1-7都追平到再贏埋，真係忍唔住嗌出嚟﹗Respect﹗（Btw @ryanchoiiiii（蔡俊彥） 聽住你把聲so funny）。」

邱士縉則寫道：「見到一個人咁努力﹑之後有回報真係好感動，努力到極致，又有咩好驚」﹑姜濤亦在Ig限時動態留言："Never give up, you're the best!"

麥明詩貼出和Vivian合照，她寫道：「2016年在巴西奧運，看著你止於16強，經歷兩次傷患後到2024年，絕地反勝，奪得奧運金牌，心態、堅持。」

胡定欣貼出電視圖片，並激讚Vivian：「有世一能力，先要有世一精神！集中，堅定，一分一分追回來！ @vmwkong 妳好有型啊！絕對值得驕傲！」

導演陳詠燊在Ig貼電視圖片並表示：「原來，逆境真係可以沉著面對；原來，落後緊1:7都真係可以追到上嚟反超前；原來，你喺對手嘅主場，全場都支持緊你嘅對手嘅時候，你都真係可以做到唔使理人哋點叫點嗌，唔好理對手得到幾多掌聲，專心做好你自己。多謝江旻憓，多謝你用呢一劍為全香港打氣。多謝你！」

擅長畫畫的趙慧珊則親製插畫賀Vivian摘金：「Big congrats to 恭喜江旻憓，WE ARE SO PROUD OF YOU﹗」

相關新聞：江旻憓巴黎奧運奪金 無綫評述連翊希與隊友隔空互動超有愛

（即時娛樂）