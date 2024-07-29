洪卓立為巡唱努力收身︰盡量每日食一餐 (19:59)

洪卓立（Ken）日前在東莞舉行《The Other Plane音樂會》，唱出多首歌迷熟悉的歌曲，包括多年未唱的《帶着骨灰去旅行》。上兩站的內地音樂會主題是「說故事的人」，這次他宣布到東莞開騷後，門票於2分鐘售罄，Ken於是跟團隊溝通，想要一個全新的主題。他說︰「一路同創作團隊溝通，點樣改寫成個故事框架，重新做一個框架、新嘅rundown、新嘅故事內容。上幾場音樂會都係訴說有關『珍惜』兩字，今場開始希望大家向前看，勇敢面對未來，到處探索，就好似到咗第二個星球一樣，經歷新嘅體驗。」

音樂會上，Ken演繹了《彌敦道》、《苦行僧》、《愛別等》、《少年遊記》及《帶着骨灰去旅行》等歌曲，《帶着骨灰去旅行》更是他6年來沒有公開唱的歌。原來Ken曾在6年前的一個音樂會上表示不會再唱這首歌，但由於有很多歌迷當年未聽過，於是紛紛趁今次演唱會前在網上留言，希望Ken可以再唱。Ken為了滿足歌迷，決定將歌曲加入歌單。他說︰「今次喺呢個新嘅巡迴、新嘅theme入面，配合演唱會主題，演繹番呢首歌。事隔幾年冇唱，今次台上再唱，又有另一番新體驗。」音樂會上，Ken似乎比之前瘦了不少。他被問到減了多少磅說：「冇磅，因為屋企個磅壞咗，哈哈。依家盡量執行一日只食一餐。」

（即時娛樂）