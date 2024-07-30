AK首個個唱盡展舞技 跳勁舞向MJ城城致敬 邀3組嘉賓合唱 (16:28)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一連兩場《THE GAME OF LIFE IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚（29日）於亞洲國際博覽館舉行首場，今次亦是AK首個個人演唱會，他施展渾身解數，並唱了廣東歌﹑日文歌和韓文歌，AK還分別請來日本歌手高瀨統也、RubberBand及馮允謙（Jay Fung）擔任表演嘉賓。

AK的隊友邱傲然（Tiger）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）及李芯駖、譚玉瑛及房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩均捧場，AK一出場即要求全場觀眾企起身，他先以黑超及身上掛上電路板造型跳唱《Keep Rollin'》及《Game of Life》，再換上黑西裝以紳士造型獻唱慢歌《偽映畫預告》，之後表示曾在韓國訓練感覺好夢幻，記得幾個成員圍著看韓團BIGBANG成員太陽新歌MV首播，隨即以唱出韓文歌《Eyes, Nose, Lips》。

AK換上運動套裝與10多位舞蹈員合作大騷舞技，跳完後他說：「好想講舞蹈員這份職業，是非常非常不簡單，我曾經都是一份子，體會過他們的辛酸，舞者要放棄好多去追求夢想，細個我曾經和爸爸媽媽講好想學跳舞，爸爸第一反應是『搵唔搵到食？收入可唔可觀？』確是不可觀，但就自己喜歡做的事情。」

AK及後分別跳唱已故美國巨星Michael Jackson ）的《Standing Next To You》，以及天王郭富城《對你愛不完》，他表示小時候很喜歡MJ，直至看到香港郭天王才知跳舞是什麼，更豪言：「而今年就有一個新的AK。」接著他拿起結他化身Band友，並說：「大家都知我自從手指受傷後，都好少彈結他，想不想聽多些？我應承會彈多啲。」

AK分別與表演嘉賓高瀨統也合唱歌曲《白愛》，再與RubberBand合唱《未來見》，AK更指因有好多人移民，每次揸車聽這歌都忍不住落淚，RubberBand主音6號（繆浩昌）直認在AK面前是老坑，因同肖猴但大對方12年，更與AK分享舞台經驗，6號說：「知道他手指受傷彈結他有壓力，見到他表演非常之精彩，就好似香港運動員的精神頂住演出。其實每個人都會遇到壓力，開騷時總時未盡完美，不需要太上心。」

之後與Jay Fung合唱《聲音導航》，獲對方暖男上身幫手抹汗，更即席助粉絲向AK「驗身」，伸手檢查是否有8嚿腹肌，還大讚結實，最後Jay Fung送上15粒車厘茄助AK補充體力。另外，Jay Fung於10月9日至11日，在紅館舉行個唱，而優先預購方面已火速售罄。

（即時娛樂）