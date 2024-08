巴黎奧運｜方力申獲讚提問專業有質素 何詩蓓揭成功秘訣 (17:29)

何詩蓓在今日(1日)凌晨在女子100米自由泳摘銅,何詩蓓賽後第一時間接受方力申(小方)訪問,小方問到她獲獎心情,何詩蓓說:「我嚟呢度比賽目標唔係為咗攞獎牌,係希望做到自己最好,睇吓我實力去到邊,我都好滿意我個時間,同我嘅Best Time差好少,無論有獎牌與否,我覺得最重要係我知道我付出幾大努力,我好享受成個過程,尤其係我啱啱行出嚟時候,見到好多香港區旗,我每次見到都會揮手,佢哋係專登飛嚟睇我比賽,我係好感謝大家一路以嚟嘅支持。」

問到如何抗壓?何詩蓓說:「我游水游咗好多年,經驗幫助到我處理壓力,我諗我過去幾年喺精神上落咗唔少苦功,知道去到呢啲位會特別緊張,搵好多唔同方法畀自己唔好緊張,唔好咁專注喺成績上面。」

何詩蓓領完獎後再接受小方和陳銘泰(泰仔)專訪,小方提到很多人指池淺會影響比賽,何詩蓓說:「池淺咗係影響到浪嘅衝力,池深令到啲浪循環得好啲,因為唔會游番自己啲浪度,池淺有呢個問題,但我blame in池淺嘅問題,其實呢個moment成績已經唔重要,都已經過咗去,我覺得最重要係用呢個獎牌同屋企人、在場觀眾Share呢個咁開心嘅時刻,我爸爸媽媽家姐都喺度,見到佢哋好Emotional,我都好Emotional,好開心佢哋睇住我比賽。」

泰仔提到何詩蓓為游水犧牲很大,他說:「游水係非常辛苦嘅運動,競爭好大,朝早6點就落水,10點鐘喺Gym房又見到你,4點鐘再落水,非常犀利,有咩秘決可以堅持自己夢想?」

何詩蓓說:「我東京奧運有諗過係咪應該繼續游,當我決定繼續游嘅時候,係希望我可以好好享受成個訓練同埋比賽,游水真係唔容易嘅運動,如果你日日做啲唔鍾意做嘅嘢,係好難捱多3年,過去嗰3年,第一我係希望想繼續快落去,第二係好想日日都好Enjoy我做嘅嘢,我嘅Advice係你要搵到自己嘅Passion,當你搵到你嘅Passion,你日日做同一樣嘅嘢係唔會覺得辛苦同犧牲,你會覺得I am so glad I get to do this everyday!」小方緊張問到:「洛杉磯奧運咁點算?」何詩蓓說:「暫時未諗會做啲咩,𠵱家淨係想好好享受呢個Moment。」

身為前港隊泳將的小方,其專業、做足功課的表現獲網民大讚:「問的問題有質素,答的更有質量。」、「最高質素的運動員,組成高質素的訪問」、「方力申果然運動員出身,問問題都有水準啲」、「方力申真係完全改觀,簡直係神級訪問。」、「方力申訪問游泳運動員,有水準。」

