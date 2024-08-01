巴黎奧運｜方力申獲讚提問專業有質素 何詩蓓揭成功秘訣 (17:29)

何詩蓓在今日（1日）凌晨在女子100米自由泳摘銅，何詩蓓賽後第一時間接受方力申（小方）訪問，小方問到她獲獎心情，何詩蓓說：「我嚟呢度比賽目標唔係為咗攞獎牌，係希望做到自己最好，睇吓我實力去到邊，我都好滿意我個時間，同我嘅Best Time差好少，無論有獎牌與否，我覺得最重要係我知道我付出幾大努力，我好享受成個過程，尤其係我啱啱行出嚟時候，見到好多香港區旗，我每次見到都會揮手，佢哋係專登飛嚟睇我比賽，我係好感謝大家一路以嚟嘅支持。」

問到如何抗壓？何詩蓓說：「我游水游咗好多年，經驗幫助到我處理壓力，我諗我過去幾年喺精神上落咗唔少苦功，知道去到呢啲位會特別緊張，搵好多唔同方法畀自己唔好緊張，唔好咁專注喺成績上面。」

何詩蓓領完獎後再接受小方和陳銘泰（泰仔）專訪，小方提到很多人指池淺會影響比賽，何詩蓓說：「池淺咗係影響到浪嘅衝力，池深令到啲浪循環得好啲，因為唔會游番自己啲浪度，池淺有呢個問題，但我blame in池淺嘅問題，其實呢個moment成績已經唔重要，都已經過咗去，我覺得最重要係用呢個獎牌同屋企人、在場觀眾Share呢個咁開心嘅時刻，我爸爸媽媽家姐都喺度，見到佢哋好Emotional，我都好Emotional，好開心佢哋睇住我比賽。」

泰仔提到何詩蓓為游水犧牲很大，他說：「游水係非常辛苦嘅運動，競爭好大，朝早6點就落水，10點鐘喺Gym房又見到你，4點鐘再落水，非常犀利，有咩秘決可以堅持自己夢想？」

何詩蓓說：「我東京奧運有諗過係咪應該繼續游，當我決定繼續游嘅時候，係希望我可以好好享受成個訓練同埋比賽，游水真係唔容易嘅運動，如果你日日做啲唔鍾意做嘅嘢，係好難捱多3年，過去嗰3年，第一我係希望想繼續快落去，第二係好想日日都好Enjoy我做嘅嘢，我嘅Advice係你要搵到自己嘅Passion，當你搵到你嘅Passion，你日日做同一樣嘅嘢係唔會覺得辛苦同犧牲，你會覺得I am so glad I get to do this everyday！」小方緊張問到：「洛杉磯奧運咁點算？」何詩蓓說：「暫時未諗會做啲咩，𠵱家淨係想好好享受呢個Moment。」

身為前港隊泳將的小方，其專業、做足功課的表現獲網民大讚：「問的問題有質素，答的更有質量。」、「最高質素的運動員，組成高質素的訪問」、「方力申果然運動員出身，問問題都有水準啲」、「方力申真係完全改觀，簡直係神級訪問。」、「方力申訪問游泳運動員，有水準。」

（即時娛樂）