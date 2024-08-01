與前夫隔空指控惹熱議 莊韻澄當上法庭 無懼被公審 (18:11)

莊韻澄（Xenia）宣布離婚後與前夫呂成忠不斷互相隔空指控，更自爆3歲兒子患有自閉症，至今未懂說話。呂成忠昨天（7月31日）公開莊韻澄去年7月尾簽下的代言人合約，自言非常委屈；莊韻澄就公開跟呂成忠的對話截圖，強調安排兒子入讀早期教育及訓練中心的是前夫，不是她。兩人的爭拗引起網民討論。

莊韻澄今日在社交平台發文，強調傾向閉門解決問題，惟自己已被公開聲討。她說︰「我站出嚟回應主要係因為我想老千無所遁形。過往因為我嘅過去情史、我嘅身份令我有所顧忌，遇人不淑嫁錯人做錯事，這些都沒關係！是我自己選擇，我必需承受面對同解決，最重要的是：要有重新開始的勇氣！我已經透過各媒體訪問回應所有指責。老老實實，關於家事及家庭糾紛，我傾向閉門解決，只不過我已經被公開聲討。其實我只係陳述事實，並非與任何人繼續罵戰，所以我再次表明，我係唔會逐一回應留言。如果大家要公審我，我會接受，咪當上咗香港法庭囉﹗記者需要嘅，我咪俾證據記者囉，我只係陳述事實，而唔係去否認我嘅對錯。」

莊韻澄強調不介意外界對她的批評︰「我唔介意大家對我嘅說話，因為我做緊嘅係面對現實，我亦冇要求任何人去支持我，只係想大家都可以我咁move on，有問題咪解決佢囉，一定有辦法解決㗎﹗雖然我都要承受好多說話同壓力，但我會坦誠承認我嘅錯誤，亦會如實去交代所有記者問題。最後我要再次感恩關心我嘅所有人，對不起要大家擔心我，我本來都想報喜不報憂，在大眾面前靚靚咁開開心心咁就算......」

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（即時娛樂）