鄭中基發聲明經理人湘湘已離職　機動電視台未來如常運作 (21:46)

鄭中基的Ig已刪掉了何慶湘的聯絡。（網上圖片）

鄭中基跟湘湘曾是好拍檔，現在突然反目惹來很多揣測，最新聲明湘湘已離職。（網上圖片/明報製圖）

鄭中基（Ronald）上周六（3日）無預警下在社交平台斥經理人何慶湘工作及道德操守有問題：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」後來再補充：「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」

鄭中基2020年3月開設YouTube機動電視台RTV，對他突然宣稱與機動娛樂終止合作，令人議論紛紛。今晚「機動娛樂」向傳媒發聲明作交代，指何慶湘已離職，「機動電視台RTV」未來如常運作 ; 鄭中基的Ig亦有轉發這聲明。內容如下:

「在2024年8月3日，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。而鄭中基先生因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作，包括『澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會』、『Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場』後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知，感謝各方的厚愛。

本公司旗下YouTube channel「機動電視台RTV」，將進行節目調動安排，在未來仍會如常運作。

本公司旗下品牌「大佬好嘢」，存貨已全部售罄，網店如有新貨品將立即通知大家，未來運作亦一切如常。

為大家帶來不便，深感抱歉，同時感謝大家的支持及鼓勵，我們會做得更好。

機動娛樂有限公司

2024年8月5日」

鄭中基Ig的聯絡人已將何慶湘的名字刪掉，至於何慶湘的Ig仍然未刪除有關鄭中基、機動娛樂的聯繫，有網民留言問她犯了什麼錯？亦有關心慰問指她為機動娛樂付出很多。何慶湘暫未作任何回應。

（即時娛樂）