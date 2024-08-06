鄭中基壓力爆煲 親揭搞笑背後患抑鬱 赴美參加戒酒療程 (14:28)

鄭中基跟湘湘曾是好拍檔，現在突然反目惹來很多揣測，最新聲明湘湘已離職。（資料圖片）

鄭中基直言多年來，他仍是一個不懂得面對壓力及不成熟的人。（fb圖片）

鄭中基2020年3月開設YouTube機動電視台RTV，對他突然宣稱與機動娛樂終止合作，令人議論紛紛。昨晚（5日）「機動娛樂」向傳媒發聲明交代，指何慶湘已離職，「機動電視台RTV」未來如常運作，鄭中基的Ig亦轉發該這聲明，並表示他因個人情緒健康問題，將在完成手頭上所有工作，包括「澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會」、「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場」後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知。

今午（6日）鄭中基再在facebook發長文，就個人健康問題解畫：「早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年嚟，我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

喺搞笑、娛樂大家嘅背後，喺朋友建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。

壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基嘅呢個決心。

接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，會去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。」

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（即時娛樂）