周啟生公開批評林家謙係廢青 連家謙粉絲都鬧埋 (17:48)

不時在網上批評樂壇後輩的周啟生,日前在facebook上載一張由其女兒幫忙製成的合成照,並說︰「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢:大家選一男一女,你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手!哈哈大笑﹗PS︰The one simply you don't wanna hear for long﹗呢一張相係我揀咗三男兩女嘅照片,然後做一個合成照,我個女幫我整嘅,實際上佢整得靚咗好多,本來嗰五張相都幾醜樣﹗再唚氣啲講一句:麻煩大家唔好淨係留言,唔好淨係瀏覽,請大家like我個post,follow我個page,多謝!」帖子引來不少網民熱議,紛紛寫下他們估計的歌手名字。

當周啟生看見有網民寫了林家謙名字後說︰「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意!」該名網民續說︰「佢返去做幕後我冇問題㗎﹗」周啟生回應︰「又唔見佢幕後有咩條件!」周啟生後來連林家謙的粉絲都鬧埋,爆粗指家謙的粉絲是盲迷。他又說︰「其實我好想講一樣嘢,呢幾年嚟我都不停講緊。我有個fans唔鍾意嗰個廢青歌手,我都唔鍾意嗰個歌手!嗰個歌手班fans就好唔鍾意,我唔鍾意佢嘅偶像!我唔鍾意某君唔得!佢哋唔鍾意我就得!」

有網民提到不想聽謝霆鋒唱歌,周啟生則說︰「姓謝呢個最大問題就係唱乜嘢字?都變成咗CH,SH...切切赤赤。」有網民指「其實0檬真係乜嘢都半桶水。」周啟生更正道︰「1/4。」有網民笑言不想聽周啟生及甄妮唱歌,周啟生笑答︰「我都麻麻哋鍾意呢兩條友!」有網民指林家謙曾在紅館開過7場演唱會,斥周啟生即使不欣賞他,也不應該指他是廢青,還說周啟生其實都是一個活在自己框框內的廢老。

(即時娛樂)