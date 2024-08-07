周啟生公開批評林家謙係廢青 連家謙粉絲都鬧埋 (17:48)

不時在網上批評樂壇後輩的周啟生，日前在facebook上載一張由其女兒幫忙製成的合成照，並說︰「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢：大家選一男一女，你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！哈哈大笑﹗PS︰The one simply you don't wanna hear for long﹗呢一張相係我揀咗三男兩女嘅照片，然後做一個合成照，我個女幫我整嘅，實際上佢整得靚咗好多，本來嗰五張相都幾醜樣﹗再唚氣啲講一句：麻煩大家唔好淨係留言，唔好淨係瀏覽，請大家like我個post，follow我個page，多謝！」帖子引來不少網民熱議，紛紛寫下他們估計的歌手名字。

當周啟生看見有網民寫了林家謙名字後說︰「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」該名網民續說︰「佢返去做幕後我冇問題㗎﹗」周啟生回應︰「又唔見佢幕後有咩條件！」周啟生後來連林家謙的粉絲都鬧埋，爆粗指家謙的粉絲是盲迷。他又說︰「其實我好想講一樣嘢，呢幾年嚟我都不停講緊。我有個fans唔鍾意嗰個廢青歌手，我都唔鍾意嗰個歌手！嗰個歌手班fans就好唔鍾意，我唔鍾意佢嘅偶像！我唔鍾意某君唔得！佢哋唔鍾意我就得！」

有網民提到不想聽謝霆鋒唱歌，周啟生則說︰「姓謝呢個最大問題就係唱乜嘢字？都變成咗CH，SH...切切赤赤。」有網民指「其實0檬真係乜嘢都半桶水。」周啟生更正道︰「1/4。」有網民笑言不想聽周啟生及甄妮唱歌，周啟生笑答︰「我都麻麻哋鍾意呢兩條友！」有網民指林家謙曾在紅館開過7場演唱會，斥周啟生即使不欣賞他，也不應該指他是廢青，還說周啟生其實都是一個活在自己框框內的廢老。

（即時娛樂）