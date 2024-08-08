陳健安自薦演新歌MV遭導演拒絕 錄音時哽咽獲監製採用 (15:00)

陳健安（安仔）希望能在新歌《我很不愛你》MV中飾演閒角，卻被導演Oscar拒絕。雖然如此，安仔在MV拍攝當日仍有到場探班。（大會提供 / 明報製圖）

陳健安（安仔）早前為新歌《我很不愛你》拍MV，請來擁有1/4泰國血統演員莊世圖（阿圖）及「校花校草2022」冠軍吳伊琳（510）擔任男、女主角。安仔曾自薦飾演閒角，卻被導演Oscar拒絕。

雖然無份演出，安仔仍有到場陪伴拍攝。他說：「新歌《我很不愛你》由馮穎琪作曲，係第3次合作。我收到Demo第一次聽，已覺得好夭心夭肺，但一直未諗到寫咩題材。有一日，我同小彤、Oscar（作詞人）食飯，我播呢個旋律出嚟，Oscar突然好有Feel，即場填咗幾句副歌，叫我試唱，小彤彈琴。嘩，真係好錐心，係一個唔敢告白嘅人嘅故事，歌名《我很不愛你》其實係反話。」安仔最難忘錄音時愈錄愈有feel：「我知自己哽咽咗一吓，但即刻忍住錄到尾。小彤話真情流露好珍貴，決定直接收錄，所以細心聽就會聽得到，其實小彤喺隔離間房都忍唔住喊。」

MV的男、女主角拍攝當日才初次見面，仍非常專業地投入拍攝。他們拍攝其中一幕在後樓梯打情罵俏的戲時意外打翻啤酒，雖然頭髮和衣服都被淋濕，但沒停下來繼續演。安仔被問到新歌是否《戀愛腦之死》的前傳時說：「可以咁樣解讀！我有經歷過MV劇情。其實我無建議過任何情節，但好似借醉衝動，想表白又唔敢嘅一幕似曾相識，但我喺現實中係勇於表白。」

（即時娛樂）