猜猜我是誰｜跳水界傳奇郭晶晶與港有緣 重溫世紀婚宴 政商娛體名人到賀 (17:10)

節目播出晶晶與啟剛於2012年11月11日舉行的世紀婚宴，當年的焦點除了一對新人，還有為晶晶任伴娘的跳水好拍檔吳敏霞。（大會提供）

由方東昇及黃曉瑩主持的《猜猜我是誰》，為配合奧運熱潮，推出一共11集以「運動」為主題的系列。國家隊跳水紅人全紅嬋，前日（6日）在巴黎奧運出戰女子10米台單人跳水決賽，再度展現超強「水花消失術」，其中「全十分」一跳更是技驚四座；全紅嬋最終「嬋」聯金牌；年僅17歲的她在兩屆奧運斬獲3面金牌，打破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的「三金王」。全紅嬋的卓越表現及成就贏好評，連帶以往跳水代表亦備受關注，其中一位便是昨晚（7日）《猜猜我是誰》主角—「跳水皇后」郭晶晶！內容除圍繞晶晶近年積極行善、關注小朋友及青少年等社會議題，又重溫晶晶在奧運奪金後的訪港趣聞，以及2012年的世紀婚禮盛況。

為巴黎奧運擔任裁判長而屢次成為焦點的郭晶晶，與香港非常有緣分。除了因為老公是港協暨奧委會副會長霍啟剛，身為奧運4金得主的郭晶晶，早於做運動員時已與香港結緣。《猜猜我是誰》昨日一集重溫晶晶2004年及2008年奪金後，隨國家隊訪港珍貴片段，晶晶分別展現其幽默本質及金句實力。2004年，晶晶和其他金牌選手到金舖選購金飾，大批傳媒追訪，街道擠得水泄不通；面對萬人空巷，鎂光燈閃個不停，晶晶以搞笑形式驚嘆記者太多：「有點開始閃得眼睛都花了，本身眼睛就不好。」

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶，在訪港記者會成為傳媒焦點，首8條問題中有一半圍繞其私人生活，包括霍啟剛到北京奧運現場看她比賽，及由霍震霆手上領取金牌的感受；對此晶晶以含羞樣腦筋急轉彎謂：「獲得金牌很開心，不管誰頒獎都很開心。」連當年記者會主持不禁說：「媒體朋友們，今天下午這個發布會，也不是郭晶晶的一個專訪發布會。」

節目播出晶晶與啟剛於2012年11月11日舉行的世紀婚宴，當年的焦點除了一對新人，還有為晶晶任伴娘的跳水好拍檔吳敏霞，場面星光熠熠，到賀政商、娛樂圈及體壇名人包括，政商界：李嘉誠父子、李兆基、李家誠、李徐子淇、呂志和夫婦、何超瓊、唐英年夫婦、譚惠珠等；影視圈：方逸華、成龍、汪明荃、鍾楚紅、黃錦燊、趙雅芝、曹敏莉、王愛倫、朱凱婷、向海嵐、陳法蓉等；體壇：香港單車名宿黃金寶、牛下女車神李慧詩，晶晶師姐伏明霞與老公梁錦松。

（即時娛樂）