完美的家族｜金炳哲尹世雅再演夫妻默契十足 朴柱炫認千載難逢 (17:36)

由韓星朴柱炫、金炳哲、尹世雅和崔藝彬等主演的Viu Original原創懸疑韓劇《完美的家族》，將於8月14日晚上播映，香港觀眾可以透過「黃Viu」免費收看。

改編自人氣網路漫畫的《完美的家族》，講述孤兒崔善熙（朴柱炫飾）被崔真赫（金炳哲飾）和河恩珠（尹世雅飾）夫婦收養後，一家三口過著幸福美滿生活；直至善熙捲入朋友京浩（金永大飾）的死亡事件，隨著圍繞她的黑幕被逐步揭開，完美得可怕的家庭也即將崩塌。

憑《在世界中心呼喚愛》橫掃各大電影節的知名導演行定勳，首度執導韓劇，原來他被《完美的家族》的劇本和陣容所吸引：「我在日本通常拍攝愛情和青春題材，然而《完美的家族》是以家庭為主的故事，我收到劇本後覺得很好玩，所以決定嘗試。一部劇的成功有80%都是由選角決定，我們已聚集很棒演員，雖然這是我第一部韓劇，但演員們讓我們感到放心，我也很期待觀眾看到他們的演出。」

繼2019年人氣韓劇《天空城堡》後，金炳哲和尹世雅再度演出夫妻，金炳哲期待能呈現出與前作不同的默契，尹世雅則表示：「能夠和他一起工作真是太好了！他是很好的對手，希望我們可以多多合作。」

2人的「女兒」朴柱炫也談到接拍該劇的主因：「善熙和我目前為止演過的角色，有著180度的不同，雖然我演戲時間並不長，但當我看到這個劇本後，我就停不下來，因為我對背後故事感到好奇，我實在沒理由不選擇這個作品，因為劇本太優秀，而且我幾乎沒有和前輩們合作的經驗，我認為這是千載難逢機會。」

除了朴柱炫、金炳哲和尹世雅外，男神金永大和金明洙（L）亦客串劇集，金永大更是劇中靈魂人物京浩，劇情隨著他的死亡開始變調黑化！

（即時娛樂）