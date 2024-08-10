王晶爆周星馳「片場暴君」外號由來 拍《少林足球》與投資方反目 (21:34)

王晶導演在今晚（10日）上架的新一集網上節目《王晶笑看江湖》中，公開周星馳被指是「片場暴君」的由來，更爆他因《少林足球》與投資方林小明翻臉、激嬲洪金寶的原因。王晶指周星馳早在拍攝《唐伯虎點秋香》時已有很多新想法，但當時仍會「就住就住」，到拍攝《國產凌凌漆》時開始有點不理人，有些同戲演員為此不開心，也有些演員如白韻琹的戲分最後被消失。王晶說︰「真正能夠睇到佢（周星馳）開始『片場暴君』呢個朵出咗嚟，就係由《少林足球》開始。」他指周星馳當年花了很多時間尋《少林足球》的投資者，寰宇的林小明因為很想出品一部周星馳電影，因此願意接受周星馳提出的不平等條約，最後落得不開心下場。

王晶續說︰「《少林足球》拍得非常好，好認真、好突破，當時我都覺得好好嘢，但後來知道佢同投資方嗰個合約係絕對係好唔公平，所有版權都係歸晒佢，甚至《少林足球》4個字都係歸佢，佢唔畀任何位置出品人。」他表示正因為這原因，周星馳後來憑《少林足球》獲金像獎頒發「最佳影片」時，當時仍是林小明太太的趙雪英才會同時衝上台爭住領獎，還說了句「公道自在人心」。

王晶表示︰「因為佢（周星馳）有一樣嘢好唔顧投資方，就係佢堅持一定要叫《少林足球》。」王晶表示內地嵩山少林寺擁有「少林」兩字的商業登記及註冊，任何人未經嵩山少林寺同意，不能以「少林」兩字作商業用途，但周星馳未有向嵩山少林寺申請，事後亦拒絕改名為《功夫足球》，令《少林足球》不能在內地上映。王晶認同《少林足球》這名字是比《功夫足球》好，但對比整齣戲不能在內地上映，令投資方少了數以億計收入，周星馳拒絕改名對投資方不公平。他續說︰「對投資方嘅不公平性有幾大呢，令投資方無端端唔見咗好多錢﹗本來可以掙好多錢，結果差唔多變咗蝕咁滯。套戲喺其他地方全部都大賣，但喺內地只能夠以一種盜版嘅形式畀大家睇到，套戲到依家都係冇通過，呢個就有啲過分。」

王晶認為周星馳的心態是有風駛盡𢃇︰「我諗佢係覺得你應承咗我㗎嘛，我話事吖嘛，我話事就係咁，冇應承咪唔好做囉。佢嘅心態就係咁樣，你蝕本關我咩事，我攞咗我嗰份錢吖嘛，你嘅失收或者損失與我無關，你簽咗畀我係咁嘅，我可以話事。佢有風駛盡𢃇﹗」

（即時娛樂）