王晶爆周星馳《功夫》無禮式換人 洪金寶受氣斥責︰佢當其他人係狗 (22:26)

王晶導演在今晚（10日）上架的新一集網上節目《王晶笑看江湖》中，透露周星馳當年因電影《少林足球》與投資方的林小明反目，更在拍攝途中激嬲洪金寶。他表示吳孟達在《少》片中的角色，本來是由劉家良師傅的弟弟劉家榮飾演，劉家榮同時兼任武術指導一職。不過，周星馳在拍攝過程中覺得劉家榮不適合，而且他的武術設計不是周星馳想要的飛來飛去那種，劉家榮亦不喜歡太多飛來飛去動作場面，最後決定辭演及辭任武術指導，周星馳於是找吳孟達頂替劉家榮演出，及找程小東任動作指導。

談到吳孟達，王晶表示電影《功夫》本來有找吳孟達演出，吳孟達亦已預留檔期，豈料周星馳在差不多開拍突然改邀元華參演。他隨後講述周星馳與出任動作指導的洪金寶因為《功夫》而發生過衝突︰「我好熟悉洪大哥，佢係我嘅好朋友。洪大哥個人非常之好，但係就拍戲拍得稍為仔細，所以拍得慢，佢慣咗慢工出細貨。《功夫》前面嗰幾場精彩嘅戲，都係由洪大哥拍嘅，包括嗰3個高手打斧頭幫嗰啲人。嗰場戲拍咗好多日，因為嗰套戲嘅老闆係美國哥倫比亞公司，哥倫比亞畀壓力佢（周星馳），要佢快啲拍完，因為個預算唔啱喇，要喺個限定嘅時間拍完。當時係拍得好，但佢覺得洪大哥拍得慢。當時嗰個豬籠城寨有好多蚊，洪大哥畀啲蚊咬到成個人腫咗，要返香港睇醫生。人哋走咗，佢就即刻開大會，最後決定要換人。」

王晶表示對武術指導這一行來說，換人是很大的事，接手一方要先得到被換者同意才可接手。他指當時製片人跟袁和平（八爺）雖然是好朋友，但袁和平也未敢立即答應接手。王晶續說︰「到洪金寶睇完醫生要返嚟喇，但係周星馳表示，呢個係我聽番嚟，我唔敢肯定，周星馳話︰『你唔使返嚟喇﹗』洪大哥幾時受過呢啲咁嘅氣，咁就梗係唔返嚟啦﹗我就聽過佢（洪金寶）話佢（周星馳）︰『佢當自己係人，當其他人係狗囉﹗』呢個係洪大哥講嘅﹗後來，洪大哥好大方，佢都冇所謂。我相信八爺一定問過洪大哥︰『我接手你介唔介意？』佢（洪金寶）一定係話唔介意，佢（袁和平）至接手。當然，八爺接手後，後面都係拍得好好。我覺得中間成件事可以做得稍微靚啲，大家都好落台啲，而唔係話『你唔使返嚟啦』。你連去見人一面、交代一吓都唔做，我只能夠話處理得唔好，處理得非常之唔好﹗」

談到周星馳執導的電影《美人魚2》2018年開拍，卻至今仍未有上映消息，王晶稱聽聞這電影2、3年前已拍完，但為何至今未推出卻是一個謎。他在節目最後說︰「周星馳向來喺我心目中都係一個冇得頂嘅演員、一個非常用功嘅導演，只係唔適合深交嘅一個朋友，所以我希望佢日後仲會有更令我哋驚嘆嘅作品出現。」

（即時娛樂）