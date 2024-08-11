由《巨聲》走到《中年2》實現夢想 劉威煌感激太太支持 (22:51)

《2024 劉威煌 REunite Concert》一連兩晚於香港麥花臣場館舉行，昨晚（11日）首場演出。今次是劉威煌連續第4年舉行個唱，今年主題為「REunite(重聚)」，亦是四步曲的最終章，為他由《超級巨聲》走到《中年好聲音 2》來個總結。他感謝這兩個節目，讓他實現夢想。

他以《不離不棄》為演唱會揭序幕，緊接的《老茶遊記》、《完美男人》等，令台下歡呼聲不絕。劉威煌的演唱會當然少不了搖滾勁歌環節，他特別將 Beyond 的《天與地》、《金屬狂人》、《醒你》等歌曲串連成 Medley，全場 High 爆。香港著名爵士鋼琴家古馳，與《聲夢傳奇 2》亞軍兼小提琴演奏家黃洛妍為威煌伴奏，唱出《當這地球沒有花》、《六月飛霜》。「HZD 輕鬆啲」的梁浩賢、甘永傑、梁思傑、潘文龍、王嘉明昨晚擔任表演嘉賓。

演唱會尾段，威煌一連唱出《每一句說話》、《分分鐘需要你》及《感激我遇見》，他感激觀眾選擇看這個演唱會。Encore 環節，他發表感言，多謝身邊的人的幫忙，第一個要多謝太太，他說：「佢唔畀我多謝佢，但這個過程好辛苦，好多事要安排，過了比賽加上工作，很多事情要兼顧，真的要多謝佢！我成日話自己辛苦，但身邊人更辛苦，台上攞彩卻係我，其實佢哋幫我好多。」

劉威煌當年參加《超級巨聲》後有一段時間離開 TVB，現在又重返 TVB。他說：「好多人問我走咗又返去，究竟係喜愛定唔喜愛 TVB？我係喜愛嘅！冇《超級巨聲》都冇人識我，冇可能實現我的夢想。參加《中年好聲音 2》，識咗一班朋友，好 enjoy 成個過程，並不是唔係為爭名逐利，都多謝呢個節目。我並不是天皇巨星，高人一等，只係好鍾意唱歌，我只係一個普通人。」他唱《普通人》為首場演唱會劃上句號。

（即時娛樂）