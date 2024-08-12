G.E.M.巡唱澳門站圓滿結束 生日前最後一站唱出心願 (18:07)

鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會澳門站，昨（11日）晚圓滿落幕，這是G.E.M.迎來33歲生日前的最後一站演唱會，現場萬名歌迷與G.E.M.共度有意義的6晚﹐G.E.M.演繹超過30首歌曲，全場觀眾合唱不斷，場面感人。謝霆鋒也有捧場，他在社交平台大讚G.E.M.：「充滿正能量和感染力的舞臺！What a SHOW! BRAVO! Good Show！」

演出以《摩天動物園》拉開序幕，G.E.M.一身純白女爵裝扮出場，緊接着《灰狼》和《來自天堂的魔鬼》，迅速令現場氣氛升溫。演唱會每個篇章之間，是以G.E.M.自編自導自演的故事串聯，令每位現場觀眾走進她的劇情中。第二篇章的演出，則充滿了動感與活力，從《差不多姑娘》到《Fly Away》，再到《孤獨》，見證G.E.M.成長經歷，也聽她訴說現場每個人心中的故事。

到了演出的第三篇章，演出以《你不是第一個離開的人》開始，接着是一系列經典歌曲的串燒，包括《睡公主》、《A.I.N.Y 愛你》、《Where Did U Go》等。最後，以《句號》為這一篇章畫上了完美的句點。

G.E.M.的灰燼婚紗造型出場時，以《GLORIA》和《Amazing Grace》展現音樂才華。在與觀眾互動環節中，她對歌迷說：「其實我只不過是很普通女孩子，很多時候我沒有大家見到的堅強，我和你們一樣，我也有很驚的時候。你們不是一個人面對生命， 我會用我的音樂陪你們。」

演唱會進入最後一部分，G.E.M.唱出《夜的盡頭》、《倒數》、《新的心跳》等歌，最後，她以《G.E.M.+Walk On Water》將演出推向新一輪高潮。Encore環節，在歌迷的呼喚下，G.E.M.先後演唱了《泡沫》、《海闊天空》，最後以《天空沒有極限》為演出劃上圓滿句號。

（即時娛樂）