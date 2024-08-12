元家班成立65周年成龍懷念故人 驚爆元奎離世 (23:13)

（左圖）七小福之一的元奎是著名導演亦是武術指導，（右圖）成龍的感觸貼文爆出元奎離世的消息。（資料圖片/網上圖片/明報製圖）

著名香港導演、武術指導及監製，師承于占元，七小福之一的元奎驚傳死訊。 成龍今日在微博上載慶祝元家班成立65周年的大合照，發文：「『元班人馬』是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從六七歲的時候就進入了于占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。」

成龍提到懷念已離世的，包括元奎的名字而爆出死訊，他寫道：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！」

據稱元奎早年已移居加拿大，已很久沒有在香港露面。香港電影工作者總會發言人田啟文證實元奎的死訊，他表示元奎約兩年前因新冠病毒離世，基於家人意願故未有公開死訊。

（即時娛樂）