Alton首演舞台劇做嫖客 否認餐廳蝕讓：生意不過不失 (20:09)

王嘉盈首次演出舞台劇並扮演妓女，她參考多部以舞廳為題材的電影，而且亦曾住過廟街附近，比較熟悉該區環境。（鍾偉茵攝）

圍繞靈異為題材的舞台劇《一樓一會》，10月假灣仔藝術中心公演，擔任男主角的MIRROR成員王智德（Alton），今天（14日）聯同麥沛東、王嘉盈、潘紹聰及導演朱栢謙出席記者會，現場有大批Alton粉絲到場支持，為偶像造勢。

Alton首次演舞台劇，他信任富經驗的幕後團隊能帶領他，還有倚賴麥沛東的幫助。他說：「我和麥沛東之前參與其他計劃，今次是第2度合作。今次劇中我演嫖客，起初擔心會影響粉絲心目中形象，後來覺得作為演員，應該要衝出心理關口。雖然舞台劇題材有關靈異，只要抱無意冒犯心態，加上媽咪給我護身符傍身，相信不會太驚。」女主角王嘉盈首次演出舞台劇並扮演妓女，她參考多部以舞廳為題材的電影，而且亦曾住過廟街附近，比較熟悉該區環境。

Alton與ERROR成員何啟華（Dee）及MIRROR隊長楊樂文（Lokman），夾分投資的泰式餐廳，疑因市道不佳，遭地產經紀網上刊放租廣告，惹結業疑雲。Alton解釋因租約尚有2個月期滿，正考慮續租還是搬遷其他地方繼續經營，他說：「我們不想浪費裝修，才網上招租有沒有人有興趣頂手去做，有考慮租地鋪，但租金太貴。（有報道指蝕讓？）據我所知不是，生意亦不過不失，如果有人肯出50億頂手，我會即刻答應，現在仍繼續營運。」Alton表示要經其他股東同意，才能加入新股東，不由他話事。

潘紹聰去年演出舞台劇《死鬼老婆》，外界反應良好，今年再接再厲，盼與去年成續一樣好，還笑言想帶隊組團到風月場所實地考察。麥沛東透露最近與Alton合作拍電視劇，預計8月底完成，他對Alton讚不絕口，他說：「與Alton拍攝期間相處了20多日，他是單純、善良又勤力的人，演出時他有少少緊張，加上首次演舞台劇，我便叫他要放鬆，盡情享受舞台。」

（即時娛樂）