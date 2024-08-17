戴祖儀以毒攻毒克服「蟲蟲陰影」 馮皓揚處男劇演自閉症患者 (20:10)

首度參演電視劇的Mason（左圖）表示，每個角色對他來說都是獨特，故不會刻意比較；戴祖儀本身害怕昆蟲，但為拍劇就必須克服陰影。（無綫提供圖片）

由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等合演的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，戴祖儀（Joey）在劇中演法證部科學鑑證主任方凱欣，與同為飾演法證部技術員的林正峰，及飾演Madam的阮嘉敏，有不少對手戲。昨晚（16日）一集，劇情講述凱欣在星柏（黃宗澤飾）帶領下，以豬屍做實驗，調查為一宗沙井屍體發現案，期間「昆蟲專家」凱欣將屍體上的蛆蟲收藏起來飼養，想不到那些蛆蟲，最終竟成為破案關鍵。

為了顯示真實感，Joey在鏡頭前要夾實兼望實蟲蟲講對白，問到Joey當時感覺及是否害怕，她笑言自己害怕昆蟲，笑言全靠「以毒攻毒」克服陰影：「因為細細個踩單車返學，一到夏天就會見到好多半天吊嘅蟲，成日都會突然畀啲蟲襲擊塊面，由細到大都好驚。但因為我個角色，成日要拎起條蟲做化驗，我發現原來當你冇退路時，就會克服到自己嘅恐懼。」

另外，在劇中演霍寶英（王敏奕飾）細佬寶樂的馮皓揚（Mason），憑電影《媽媽的神奇小子》奪金像獎「最佳男配角」，這次挑戰演技演自閉症患者寶樂，寶樂在劇中除了在家中長時間穿整齊恤衫及西褲、說話時不愛望人、對食物順序及數字有偏執要求及堅持外，還擅長記一大堆資料及數字，亦是一名電腦專家，昨晚一集寶樂便憑自身專業及技巧，協助星柏破解沙井腐屍案。

首度參演電視劇的Mason表示，每個角色對他來說都是獨特，故不會刻意比較：「每個角色都係獨特嘅，都一定有自己嘅節奏同習慣。而要去摸清楚一個有自閉症嘅角色，我認為最花工夫係要了解佢嘅思維模式，因為睇嘢嘅角度，可以同一般人好唔同，以霍寶樂為例，好多時候睇嘢唔會以感性行先，會以呢件事嘅正當性去衡量，係一個有正義感嘅人。」他坦承自己患亞氏保加症，故對寶樂易有共鳴：「我唔太擅長社交，霍寶樂同樣、甚至比我更加不擅長，所以一定程度上都會有少少共鳴。」

（即時娛樂）