宇多田光香港個唱昨晚開鑼 提早抵港避颱風 (15:10)

日本樂壇天后宇多田光為慶祝出道25年，首次舉行亞洲巡迴演唱會「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」，香港站一連兩場已於昨日（17日）在亞洲國際博覽館Arena揭幕，也是宇多田光首次在港開騷，吸引約1.4萬名觀眾捧場，座無虛席。香港藝人如吳業坤、吳雨霏等亦到場「朝聖」。

演唱會昨晚約8時22分開始，全場粉絲即時歡呼，穿上白色套裝現身的宇多田光，以歌曲《Time Will Tell》揭開序幕。每次唱完一首歌，宇多田光都會用廣東話說「多謝」，她又苦練多句廣東話跟港迷互動，包括「多謝大家今日嚟睇」、「大家好，我係宇多田光」、「請聽下一首歌」、「大家好嗎」、「請大家一齊enjoy到最後」等，誠意十足。

宇多田光個唱長約兩個半小時，合共演唱23首歌曲，並以三款不同造型示人，其中七彩連身裙最華麗。宇多田光獻唱代表作《First Love》掀起全晚高潮，全場粉絲大合唱兼亮起手機燈，場面壯觀。

宇多田光談到1999年首次來港，拍攝單曲《Addicted to You》MV，當年與家人同行，在山頂拍攝的照片，至今仍是她最愛的家族合照之一。她又表示原定前日（16日）來港，但因颱風吹襲日本，故提前一天抵港，她說：「意外獲得在香港休假一天的機會，去了畫廊及購物。」到了演唱會尾聲，宇多田光多次向觀眾作90度鞠躬，還感動得眼泛淚光。

（即時娛樂）