神奇學生｜伍仲衡讚小朋友醒目 冇激發父愛 顏志恆視Beatbox新挑戰 (18:28)

一連4場的兒童音樂劇場《神奇學生》已圓滿結束，每場表演吸引多位圈中人捧場，包括星級父母黎諾懿﹑林盛斌（Bob）﹑林溥來一家，陳宇琛及太太﹑馮素波（波姐）﹑伍文生和「中年好聲音」好友周國豐﹑支嚳儀﹑吳大強﹑李佳﹑譚輝智和梁浩賢等，都有帶同家人來支持！

首次參與兒童音樂劇，伍仲衡（伍Sir）及顏志恆（Benson）滿意自己表現，伍Sir更認為超乎預期：「對於我嚟講，我已經做咗幾十場巡迴，因為每一次綵排我都當真做，我最滿意自己有唱歌加如來神掌嗰場嘅表現，做到我都相信我係演員! 」而Benson亦覺得觀眾反應佳：「雖然我唱慣歌，但係Beatbox對我嚟講，完全係一樣新嘢，係一樣新挑戰，但現場嘅反應非常之好，畀咗好多信心我。」

經過幾個月來和小朋友的相處，他們覺得現在的小朋友非常醒目，表現甚至乎好過大人，那麼有沒有激發伍Sir父愛呢？他說：「完全冇喎，小朋友玩人哋嗰啲就好，完全唔使負責任，搣完面珠登就走得，自己就唔好搞啲咁乜嘢喇。」

兩人會否愛上做舞台劇呢？伍Sir說：「都係冇，因為我好憎背嘢，我之前應承做呢套劇，係因為講明唔會太多對白，咁我睇完之後，又覺得我應付到，又做得開心，咁先至接，除非下一次邀請我做嘅係王家衛，套舞台劇係自由發揮，完全唔使跟劇本，都可以考慮。 」Benson亦很認同：「我都同伍Sir一樣背唔到嘢，如果再接都要考慮清楚，不過今次係好開心體驗。」

（即時娛樂）