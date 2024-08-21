33歲許光漢突傳已入伍服兵役 經理人證實︰明年回歸 (12:45)

33歲台灣男星許光漢近年成功打入日、韓市場，他演出的最新韓劇《無路可走：輪盤賭》及Netflix影集《正港分局》陸續上線。《正港分局》昨天（20日）舉行線上發布會，許光漢未有現身，活動只播出他預先拍下的分享片段。有完成兵役的網民隨後在社交平台爆料，稱在替代役訓練班看到許光漢入伍，令不少粉絲震驚。

許光漢的經理人公司表示︰「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」經理人公司未透露許光漢何時服完兵役︰「其他細節我們就不多做回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」

據台灣「自由時報」報道，許光漢昨午在親友接送下自行前往台中的成功嶺報到，而且已先行剃好頭髮。報道指他要先接受為期21天的新兵訓練，之後就會輕鬆一點。昨天有其他兵哥聽到許光漢的嘆氣聲，有役男驚呼：「就算是明星，來當兵也很痛苦。」而成功嶺對於許光漢入伍，只口頭提醒希望所有人別用手機拍照，沒特別提到「許光漢」。報道指由於許光漢服替代役，21天的新兵訓練有90%都在教室上課，下單位前還要考試，其他10%才是戶外操課。據了解，替代役不會刺槍、跑500障礙或丟擲手榴彈，但每天一早要跑3000公尺。

（即時娛樂）