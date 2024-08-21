許靖韻未被負評擊倒 獨居後變獨立不再自我封閉 (22:49)

許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》與2017年作品《被討厭的勇氣》相似，歌詞同樣出自林若寧手筆，但反映不同心境。新歌推出後，網上反應不錯，令她有點安慰，因入行初期經常遭抨擊，被指跟泳兒撞樣，又彈她塊面好長，所以她索性不看社交網，專心做好工作。直至去年參加內地節目《乘風2023》後，感覺自己入行10年，希望知道外界對她這位『姐姐』的睇法，才重拾勇氣睇網上討論，令她獲益良多：「大家對我友善了，但仍有些人狠批我不會紅，更分析我不會紅原因， 例如不夠靚、把聲無特色和沒有自己歌等，被他們睇低，反而激發起我內心那團火，目標今年內推出4首新歌，話畀大家知我也有原創歌。」她笑言反叛心強，不會輕易被擊倒認輸。希望有一天，令不喜歡她的人跌眼鏡，感動到他們買飛睇她演唱會。

曾經在音樂路上迷茫的許靖韻，感恩有音樂人同行雪中送炭：「出道2、3年後仍被負評，於是想出辦法化身蒙面歌手『小背心』，在網上頻道唱歌，此時獲林若寧寫了首歌《被討厭的勇氣》激勵我。之後林奕匡又作了首《別為我好》給我，原本首歌被另一位歌手揀了，是他說服對方將歌曲轉讓給我，歌曲MV到目前為止已突破700萬點擊。」

繼「小背心」之後，許靖韻第2個轉捩點是參加內地真人騷《創造101》，令她知名度大增，去年更展開巡演騷，她希望開到返香港，因對上一次在港開騷已是5年前。她感慨時光飛逝，當年在港開騷25歲，現在年過30，身邊與她同齡的朋友已結婚生仔、不夜蒲、大談養生。近期，她都有跟媽媽討論生仔話題，出現意見分歧，「之前媽媽經常話生仔不用急，踏入30歲，媽媽就催我，怕我老來沒人照顧，我現未有打算，因未有一個合適的生仔對象，追求我的男仔普遍都是20幾歲，我接受姊弟戀，但都要經過相處才知是否適合，不想令別人有壓力。」

她有兩間物業變成樓奴，開始過獨居生活，成長不少，「疫情期間曾到北京發展了1、2年，返港後，家人已將我的物品入倉，房間被妹妹霸佔，被迫要搬出來獨居，令我學懂獨立，還學識洗衫和拖地等，在北京住時，連洗衣機都不識用，要打電話向朋友來求教。以前上《美女廚房》被封地獄廚神，連薑、蒜都不懂得處理，現在已識煮飯，妹妹試過我煮的牛扒都讚好。」許靖韻指廚藝升呢後，最想親自下廚「慰勞」老友泳兒，「我家居常識低，家中試過有曱甴，要勞動到訪的泳兒出手撲滅，很開心入行10年跟泳兒、洪卓立、鍾舒漫成為朋友。」

經歷疫情的許靖韻學懂珍惜，也重新建立正常社交去擴闊圈子：「我近年才變得活躍、生活多姿彩，低潮時曾自我封關，因為覺得自己太失敗、太慘，朋友都不想見，家人關係差，參加完內地騷《乘風2023》1年都好封閉，寧願買外賣返房吃。直至疫情後突然好珍惜一齊聚會，突然想見朋友，會主動出去食飯見面，獨居後會叫朋友到家聚會、BBQ、人都變得開朗，反而唔悶得。」

（即時娛樂）