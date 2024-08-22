王智德新劇變身小學生 林宣妤演嚴厲老師 未能跟小演員打成一片 (15:53)

MIRROR成員王智德（Alton）、麥沛東、孫慧雪、艾威、栢天男、姜文杰和林宣妤等，今天（21日）出席ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》開鏡儀式。Alton以小學生造型現身，他透露在劇中與另外5個男人被挑選參加再培訓計劃，回到小學四年級與一班小學生一同上學。林宣妤在劇中是Alton的科研公司同事，後來當上教師，Alton等人成為其學生。

Alton透露其角色跟林宣妤的關係有點曖昧，但不是師生戀關係。他說︰「我在劇中很欣賞她，但大家有點誤會，經過相處了解後，最終是否一起就留待觀眾告訴我們，覺得我們是否合襯。有沒有親熱戲？全劇15集，我現在已拍了30組，仍未有親熱戲。想不想有親熱鏡頭？要視乎劇本及對方可有要求。我是演員，如劇情需要不介意拍親熱戲。 我稍後將演出舞台劇，會在劇中破格演出，是什麼就暫時賣關子。我這次在《社畜》穿小學校服，也很有突破。」林宣妤笑指《社畜》的劇本沒有親熱戲，而且劇情要適合小朋友收看。

Alton表示最初知道要跟一班小演員合作，擔心拍攝時場面太熱鬧會失控，但圍讀時發覺擔心是多餘。他說︰「根本一定會發生﹗他們有用不完的精力，但很天真和開心﹗」林宣妤揚言要以「小學雞」話題跟小演員打成一片。Alton續說︰「她在劇中是個很有威嚴的老師，但鏡頭後是真的能跟小朋友打成一片。她曾向我埋怨，說看到我們跟小演員玩得那麼開心，她卻不能參與其中。」Alton受訪期間略現疲態，他表示︰「我因為要『追更』，前天拍攝了18個小時，睡了3個鐘，昨天又一早開工。我要學習如何支持到，正如我在劇中帶着疲倦身軀，盡力做到最好。」

（即時娛樂）